Mundo Deportivo: Дембеле не покинет «Барселону» летом

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле останется в команде как минимум еще на сезон, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на друга футболиста.
Француз хочет добиться успеха в «Барселоне», поэтому не уйдет из клуба в летнее трансферное окно. Следующий сезон может стать определяющим для 22-летнего нападающего.
- В середине февраля Дембеле перенес операцию. Игрок пропустит чемпионат Европы и восстановится только к следующему сезону.
- Форварда купили в 2017 году.
- «Барселона» идет в Примере первой.
Источник: Mundo Deportivo