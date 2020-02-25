Mundo Deportivo: Дембеле не покинет «Барселону» летом

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле останется в команде как минимум еще на сезон, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на друга футболиста.

Француз хочет добиться успеха в «Барселоне», поэтому не уйдет из клуба в летнее трансферное окно. Следующий сезон может стать определяющим для 22-летнего нападающего.