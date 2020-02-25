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Mundo Deportivo: Дембеле не покинет «Барселону» летом

25 февраля 2020, 18:09
4

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле останется в команде как минимум еще на сезон, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на друга футболиста.

Француз хочет добиться успеха в «Барселоне», поэтому не уйдет из клуба в летнее трансферное окно. Следующий сезон может стать определяющим для 22-летнего нападающего.

  • В середине февраля Дембеле перенес операцию. Игрок пропустит чемпионат Европы и восстановится только к следующему сезону.
  • Форварда купили в 2017 году.
  • «Барселона» идет в Примере первой.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (4)
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Cules2013
1582652711
К сожалению, это и так понятно. Сам он из Барсы уходить не хочет, а насильно его продать будет сложно, и с его бешенным травматизмом его ни один нормальный клуб за нормальную цену не купит. Тут со всех сторон засада.
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