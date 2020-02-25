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  • Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Если бы Роналду не выполнил контракт, ему пришлось бы заплатить 30 миллионов»

Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Если бы Роналду не выполнил контракт, ему пришлось бы заплатить 30 миллионов»

25 февраля 2020, 09:13
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Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал о том, как состоялся переход Криштиану Роналду в мадридский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Он продлил свой контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, но сделал это с обязательством приехать в «Реал» годом позже.

Более того, мы оформили обязательство с штрафом в 30 миллионов евро для обеих сторон. Если бы мы не выполнили контракт, нам пришлось бы заплатить Роналду 30 миллионов и наоборот – он должен был бы заплатить нам, если бы он отказался от перехода», – рассказал Кальдерон.

  • Роналду перешел в «Реал» в 2009 году за 94 миллиона евро.
  • Португалец провел за «Реал» 438 матчей, забил 450 голов и отдал 151 голевую передачу.
  • Летом 2018-го Роналду перешел в «Ювентус».

Источник: Irish Mirror
Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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lek!
1582617349
Хоть и болею за Барселону , нельзя не восхищаться этим игроком . Хотелось бы увидеть Роналду с Месси в одной команде.
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