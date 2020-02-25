Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Если бы Роналду не выполнил контракт, ему пришлось бы заплатить 30 миллионов»

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал о том, как состоялся переход Криштиану Роналду в мадридский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Он продлил свой контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, но сделал это с обязательством приехать в «Реал» годом позже.

Более того, мы оформили обязательство с штрафом в 30 миллионов евро для обеих сторон. Если бы мы не выполнили контракт, нам пришлось бы заплатить Роналду 30 миллионов и наоборот – он должен был бы заплатить нам, если бы он отказался от перехода», – рассказал Кальдерон.