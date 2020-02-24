Вернер может перейти в «Ливерпуль» за 30 миллионов

«Ливерпуль» сохраняет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру.

По информации Sport1, английский клуб хочет купить 23-летнего футболиста по окончании этого сезона.

Трансфер немца может обойтись «Ливерпулю» всего в 30 миллионов евро. Именно на такой сумме отступных настоял сам форвард при продлении контракта в августе.