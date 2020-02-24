Вернер может перейти в «Ливерпуль» за 30 миллионов

«Ливерпуль» сохраняет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру.
По информации Sport1, английский клуб хочет купить 23-летнего футболиста по окончании этого сезона.
Трансфер немца может обойтись «Ливерпулю» всего в 30 миллионов евро. Именно на такой сумме отступных настоял сам форвард при продлении контракта в августе.
- В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах.
- Его контракт с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.
Источник: Sport1
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