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Вернер может перейти в «Ливерпуль» за 30 миллионов

24 февраля 2020, 20:52
6

«Ливерпуль» сохраняет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру.

По информации Sport1, английский клуб хочет купить 23-летнего футболиста по окончании этого сезона.

Трансфер немца может обойтись «Ливерпулю» всего в 30 миллионов евро. Именно на такой сумме отступных настоял сам форвард при продлении контракта в августе.

  • В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах.
  • Его контракт с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

Источник: Sport1

Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 588 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль
Комментарии (6)
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LOKOfanatik19
1582567723
Жесть, по нынешним меркам это копейки, да еще и за 23 летнего, супер забивающего )))
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zatonn
1582569364
РБ должен сделать всё, чтобы Тимо остался.
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