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    Вернер может перейти в «Ливерпуль» за 30 миллионов

    «Ливерпуль» сохраняет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру.

    По информации Sport1, английский клуб хочет купить 23-летнего футболиста по окончании этого сезона.

    Трансфер немца может обойтись «Ливерпулю» всего в 30 миллионов евро. Именно на такой сумме отступных настоял сам форвард при продлении контракта в августе.

    • В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах.
    • Его контракт с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 588 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2688

      zatonn 1 час назад

      РБ должен сделать всё, чтобы Тимо остался.

      0
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      Рейтинг: +334

      elessar arnor 1 час назад

      а ведь когда-то играл в Штутгарте..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +672

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Жесть, по нынешним меркам это копейки, да еще и за 23 летнего, супер забивающего )))

      4
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      Рейтинг: +115

      ab15488 > LOKOfanatik19 1 час назад

      Не факт, что заиграет в Англии. В АПЛ в принципе, почему то мало немцев. Швайни с Подольски быстро сдулись. Один озил ещё пылит, но он наполовину турок))

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      Рейтинг: +672

      LOKOfanatik19 > ab15488 46 минут назад

      Согласен что вдруг не заиграет, но где ты видел за 30 игрока сборной Германии ?

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