«Все сбежали из Милана». Трабукки пошутил про коронавирус

Футбольный агент Марко Трабукки пошутил на тему вспышки коронавируса в Италии.

«Все сбежали из Милана», – написал Трабукки в своем твиттере. Агент запостил изображение «Тайной вечери», на котором отсутствуют все действующие лица.

«Тайная вечеря» – монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками. Создана в 1495-1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 150 человек, трое умерли.

В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.

Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.