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«Все сбежали из Милана». Трабукки пошутил про коронавирус

24 февраля 2020, 14:38
3

Футбольный агент Марко Трабукки пошутил на тему вспышки коронавируса в Италии.

«Все сбежали из Милана», – написал Трабукки в своем твиттере. Агент запостил изображение «Тайной вечери», на котором отсутствуют все действующие лица.

«Тайная вечеря» – монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками. Создана в 1495-1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

  • Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 150 человек, трое умерли.
  • В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
  • Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Марко Трабукки
Италия. Серия А
Комментарии (3)
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Maga Ingush
1582545438
Через пару дней будет извиняться
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sir_Alex
1582559600
Шутник!
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Mr Abdullaev
1582568329
У нас таджика почти на пять лет посадили..
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