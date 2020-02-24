«Все сбежали из Милана». Трабукки пошутил про коронавирус

Футбольный агент Марко Трабукки пошутил на тему вспышки коронавируса в Италии.
«Все сбежали из Милана», – написал Трабукки в своем твиттере. Агент запостил изображение «Тайной вечери», на котором отсутствуют все действующие лица.
«Тайная вечеря» – монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками. Создана в 1495-1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.
- Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 150 человек, трое умерли.
- В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
- Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Марко Трабукки