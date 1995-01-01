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    «Все сбежали из Милана». Трабукки пошутил про коронавирус

    Футбольный агент Марко Трабукки пошутил на тему вспышки коронавируса в Италии.

    «Все сбежали из Милана», – написал Трабукки в своем твиттере. Агент запостил изображение «Тайной вечери», на котором отсутствуют все действующие лица.

    «Тайная вечеря» – монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками. Создана в 1495-1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

    • Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 150 человек, трое умерли.
    • В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
    • Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.

    Источник: твиттер Марко Трабукки

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +398

      OrenburgFC 8 минут назад

      Комитет по этике РФС - твой выход!

      0
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      Рейтинг: +19

      Maga Ingush 1 час назад

      Через пару дней будет извиняться

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