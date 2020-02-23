Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал конфликт со сборной России во время финала Кубка легенд.
«Марко Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно.
Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом», – заявил Воронин.
- Во время финала между сборной России и сборной звезд (5:6) Йосси Бенаюна и Йон-Арне Риисе удалили за неспортивное поведение.
- Посчитав решение несправедливым, сборная звезд покинула площадку.
- Спустя 10 минут игроки вернулись, а удаление Риисе заменили предупреждением.
Источник: «Р-Спорт»