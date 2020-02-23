Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»

Перед игрой надо было обсудить эту ситуацию и если вас "девока" не устраивала - решить вопрос. А так - элементарно причину нашли, чтобы ныть. Прекрасно понимаю, даже когда просто по воскресеньям в зале играли - всегда хочется победить, но устраивать такой скандал - стыдно, да ещё "девочкой" прикрываться. В таких случаях всегда говорил: "Мы сюда пришли получить от игры удовольствие. Если кто-то хочет скандала - идите к ларькам на район, с пацанами поразбирайтесь!"
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал конфликт со сборной России во время финала Кубка легенд.
«Марко Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно.
Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом», – заявил Воронин.
- Во время финала между сборной России и сборной звезд (5:6) Йосси Бенаюна и Йон-Арне Риисе удалили за неспортивное поведение.
- Посчитав решение несправедливым, сборная звезд покинула площадку.
- Спустя 10 минут игроки вернулись, а удаление Риисе заменили предупреждением.