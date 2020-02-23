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  • Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»

Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»

23 февраля 2020, 20:54
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Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал конфликт со сборной России во время финала Кубка легенд.

«Марко Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно.

Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом», – заявил Воронин.

  • Во время финала между сборной России и сборной звезд (5:6) Йосси Бенаюна и Йон-Арне Риисе удалили за неспортивное поведение.
  • Посчитав решение несправедливым, сборная звезд покинула площадку.
  • Спустя 10 минут игроки вернулись, а удаление Риисе заменили предупреждением.

Источник: «Р-Спорт»
Воронин Андрей
Комментарии (4)
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Plyash
1582483577
Девочка она дома у своего ..ё..баря,а на поле она судья.Думать надо идиотам от спорта,кого назначать,а другим надо думать,соглашаться ли.Не надо путать шоу от турнира,и тогда у нас всё будет хорошо.
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Томик
1582486882
Перед игрой надо было обсудить эту ситуацию и если вас "девока" не устраивала - решить вопрос. А так - элементарно причину нашли, чтобы ныть. Прекрасно понимаю, даже когда просто по воскресеньям в зале играли - всегда хочется победить, но устраивать такой скандал - стыдно, да ещё "девочкой" прикрываться. В таких случаях всегда говорил: "Мы сюда пришли получить от игры удовольствие. Если кто-то хочет скандала - идите к ларькам на район, с пацанами поразбирайтесь!"
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JackBruce
1582490402
Турнир был очень хорош и первый тайм финала тоже. А потом пошел цирк-скандал. Девушка судья подумала, что она судит бальные танцы... Решения были спорные и неадекватные и только в пользу хозяев. Удаления вообще вызвали умиление. Да и еще эта история с окончанием времени??? Мало того, что забили гол после окончания, да еще когда соперники вообще бросили играть. Только Литманен и Воронин помогли спасти ситуацию и сохранили надежду на будущее турнира.
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Hektor 84
1582504396
Ну так вы себя ведите как мужики!
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