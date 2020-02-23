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    Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»

    Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал конфликт со сборной России во время финала Кубка легенд.

    «Марко Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно.

    Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом», – заявил Воронин.

    • Во время финала между сборной России и сборной звезд (5:6) Йосси Бенаюна и Йон-Арне Риисе удалили за неспортивное поведение.
    • Посчитав решение несправедливым, сборная звезд покинула площадку.
    • Спустя 10 минут игроки вернулись, а удаление Риисе заменили предупреждением.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2301

      Томик 50 минут назад

      Перед игрой надо было обсудить эту ситуацию и если вас "девока" не устраивала - решить вопрос. А так - элементарно причину нашли, чтобы ныть. Прекрасно понимаю, даже когда просто по воскресеньям в зале играли - всегда хочется победить, но устраивать такой скандал - стыдно, да ещё "девочкой" прикрываться. В таких случаях всегда говорил: "Мы сюда пришли получить от игры удовольствие. Если кто-то хочет скандала - идите к ларькам на район, с пацанами поразбирайтесь!"

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      Рейтинг: +2045

      playsh 1 час назад

      Девочка она дома у своего ..ё..баря,а на поле она судья.Думать надо идиотам от спорта,кого назначать,а другим надо думать,соглашаться ли.Не надо путать шоу от турнира,и тогда у нас всё будет хорошо.

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