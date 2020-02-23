Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал конфликт со сборной России во время финала Кубка легенд.

«Марко Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно.

Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом», – заявил Воронин.