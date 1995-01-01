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    Матч «Торино» – «Парма» перенесен из-за коронавируса

    В итальянской Серии А матч «Торино»«Парма», запланированный на сегодня, 23 февраля, перенесен из-за коронавируса, сообщает Football Italia.

    Встреча стала четвертой в 25-м туре, отмененной из-за вспышки болезни.

    • Ранее были перенесены матчи «Интера» и «Сампдории», «Аталанты» и «Сассуоло», «Вероны» и «Кальяри». За решением стоит правительство Италии.
    • За последние сутки в Италии два человека умерли из-за коронавируса.
    • Перенесены встречи и в других итальянских лигах.
    • Всего в мире зарегистрировано более 2000 смертей из-за коронавируса.

    Источник: Football Italia

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