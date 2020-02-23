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Матч «Торино» – «Парма» перенесен из-за коронавируса

23 февраля 2020, 14:36

В итальянской Серии А матч «Торино»«Парма», запланированный на сегодня, 23 февраля, перенесен из-за коронавируса, сообщает Football Italia.

Встреча стала четвертой в 25-м туре, отмененной из-за вспышки болезни.

  • Ранее были перенесены матчи «Интера» и «Сампдории», «Аталанты» и «Сассуоло», «Вероны» и «Кальяри». За решением стоит правительство Италии.
  • За последние сутки в Италии два человека умерли из-за коронавируса.
  • Перенесены встречи и в других итальянских лигах.
  • Всего в мире зарегистрировано более 2000 смертей из-за коронавируса.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Торино Парма
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