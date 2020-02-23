Матч «Торино» – «Парма» перенесен из-за коронавируса

В итальянской Серии А матч «Торино» – «Парма», запланированный на сегодня, 23 февраля, перенесен из-за коронавируса, сообщает Football Italia.
Встреча стала четвертой в 25-м туре, отмененной из-за вспышки болезни.
- Ранее были перенесены матчи «Интера» и «Сампдории», «Аталанты» и «Сассуоло», «Вероны» и «Кальяри». За решением стоит правительство Италии.
- За последние сутки в Италии два человека умерли из-за коронавируса.
- Перенесены встречи и в других итальянских лигах.
- Всего в мире зарегистрировано более 2000 смертей из-за коронавируса.
Источник: Football Italia