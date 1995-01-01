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    Смолов выйдет с первых минут на матч «Сельта» – «Леганес»

    Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Леганеса» на очный матч 25-го тура Примеры.

    В стартовом составе галисийцев выйдет российский форвард Федор Смолов.

    «Сельта»: Рубен Бланко, Мальо, Оласа, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Денис Суарес, Смолов, Аспас.

    «Леганес»: Сориано, Бустинса, Сильва, Сиовас, Родригес, Эрасо, Ресио, Авазьем, Рубен Перес, Омеруо, Каррильо.

    • Матч начнется в 15:00 по московскому времени.
    • Смолов провел три матча за «Сельту» и забил один гол.

    Источник: Официальный твиттер «Сельты»

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +125

      zaichkin777@gmail.com 3 минуты назад

      Смотрю прямую трансляцию. Вот он жопоногий! Уже после первого тайма выдохнулся. Не долго ему оставаться в Сельте. Жаль.

      0
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      Рейтинг: +29

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 15 минут назад

      Сомневаюсь, что Федя потянет в Сельте.

      2
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      Рейтинг: -1064

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Давай Михалыч гол , гол давай !

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