Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолов выйдет с первых минут на матч «Сельта» – «Леганес»

22 февраля 2020, 14:11
2

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Леганеса» на очный матч 25-го тура Примеры.

В стартовом составе галисийцев выйдет российский форвард Федор Смолов.

«Сельта»: Рубен Бланко, Мальо, Оласа, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Денис Суарес, Смолов, Аспас.

«Леганес»: Сориано, Бустинса, Сильва, Сиовас, Родригес, Эрасо, Ресио, Авазьем, Рубен Перес, Омеруо, Каррильо.

  • Матч начнется в 15:00 по московскому времени.
  • Смолов провел три матча за «Сельту» и забил один гол.

Источник: Официальный твиттер «Сельты»
Испания. Примера Сельта Леганес Смолов Федор
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zaichkin777@gmail.com
1582375951
Смотрю прямую трансляцию. Вот он жопоногий! Уже после первого тайма выдохнулся. Не долго ему оставаться в Сельте. Жаль.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+