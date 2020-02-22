Смолов выйдет с первых минут на матч «Сельта» – «Леганес»

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Леганеса» на очный матч 25-го тура Примеры.
В стартовом составе галисийцев выйдет российский форвард Федор Смолов.
«Сельта»: Рубен Бланко, Мальо, Оласа, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Денис Суарес, Смолов, Аспас.
«Леганес»: Сориано, Бустинса, Сильва, Сиовас, Родригес, Эрасо, Ресио, Авазьем, Рубен Перес, Омеруо, Каррильо.
- Матч начнется в 15:00 по московскому времени.
- Смолов провел три матча за «Сельту» и забил один гол.
Источник: Официальный твиттер «Сельты»