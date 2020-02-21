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    Бенаюн: «У меня было три или четыре возможности переехать в Россию»

    Бывший игрок сборной Израиля Йосси Бенаюн рассказал, что в свое время у него было несколько вариантов трудоустройства в российских клубах.

    «У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии. Почти договорился с ЦСКА. Вариант с «Динамо» тоже имел место и был очень реален. Правда и то, что я вел переговоры со «Спартаком». Но в итоге я понял, что хочу остаться в Англии с семьей», – сказал 39-летний экс-полузащитник.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.02.2020 23:49
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