Бенаюн: «У меня было три или четыре возможности переехать в Россию»

Бывший игрок сборной Израиля Йосси Бенаюн рассказал, что в свое время у него было несколько вариантов трудоустройства в российских клубах.

«У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии. Почти договорился с ЦСКА. Вариант с «Динамо» тоже имел место и был очень реален. Правда и то, что я вел переговоры со «Спартаком». Но в итоге я понял, что хочу остаться в Англии с семьей», – сказал 39-летний экс-полузащитник.