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  • Холанд провел 100-ю игру на взрослом клубном уровне. У него 60 голов и восемь хет-триков

Холанд провел 100-ю игру на взрослом клубном уровне. У него 60 голов и восемь хет-триков

19 февраля 2020, 01:45
4

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» стал для форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда 100-м на взрослом клубном уровне. Норвежец оформил дубль.

Теперь на счету Холанда в этих 100 матчах 60 голов и восемь хет-триков. Форвард на рынке стоит 45 миллионов евро.

  • Холанд стал первым тинэйджером, забившим в одном сезоне Лиги чемпионов десять голов.
  • Норвежец стал первым тинэйджером, забившим за два разных клуба в рамках одного сезона Лиги чемпионов.
  • «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».

Источник: Squawka Football
Германия. Бундеслига Норвегия. Элитсериен Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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mihail200606
1582087657
Смена Месси и Кристине хорошая)) надеюсь, не сдуется пацан..
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Shaft
1582095803
А как давно разрешили играть за два клуба в течение одной ЛЧ? Раньше это прям проблемой было, а сейчас переход и игра в ЛЧ возможны?
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Мост
1582114956
Машина!,эх,а у нас только Дзюба...
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