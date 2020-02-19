Холанд провел 100-ю игру на взрослом клубном уровне. У него 60 голов и восемь хет-триков

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» стал для форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда 100-м на взрослом клубном уровне. Норвежец оформил дубль.
Теперь на счету Холанда в этих 100 матчах 60 голов и восемь хет-триков. Форвард на рынке стоит 45 миллионов евро.
- Холанд стал первым тинэйджером, забившим в одном сезоне Лиги чемпионов десять голов.
- Норвежец стал первым тинэйджером, забившим за два разных клуба в рамках одного сезона Лиги чемпионов.
- «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».
Источник: Squawka Football