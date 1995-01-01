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    Холанд провел 100-ю игру на взрослом клубном уровне. У него 60 голов и восемь хет-триков

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» стал для форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда 100-м на взрослом клубном уровне. Норвежец оформил дубль.

    Теперь на счету Холанда в этих 100 матчах 60 голов и восемь хет-триков. Форвард на рынке стоит 45 миллионов евро.

    • Холанд стал первым тинэйджером, забившим в одном сезоне Лиги чемпионов десять голов.
    • Норвежец стал первым тинэйджером, забившим за два разных клуба в рамках одного сезона Лиги чемпионов.
    • «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».

    Источник: Squawka Football

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