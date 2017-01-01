Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Ван Дейк: «Ливерпуль» нормально справлялся с «Атлетико», ему повезло»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1). Испанцы забили в первые десять минут.

    «Знали, что матч будет тяжелым. Первый момент – и «Атлетико» немного повезло. В дальнейшем было разрушение, это их стиль игры, стиль испанского футбола. Мы нормально справлялись с ним, это часть игры. Впереди у нас 90 минут, чтобы пройти дальше», – сказал голландец.

    • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов, лидер АПЛ.
    • «Атлетико» в Примере идет четвертым.
    • Ответная игра состоится в марте.

    Источник: твиттер Football on BT Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74617
    #5
    insider_retro
    66012
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru