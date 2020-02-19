Ван Дейк: «Ливерпуль» нормально справлялся с «Атлетико», ему повезло»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1). Испанцы забили в первые десять минут.

«Знали, что матч будет тяжелым. Первый момент – и «Атлетико» немного повезло. В дальнейшем было разрушение, это их стиль игры, стиль испанского футбола. Мы нормально справлялись с ним, это часть игры. Впереди у нас 90 минут, чтобы пройти дальше», – сказал голландец.