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  • Ван Дейк: «Ливерпуль» нормально справлялся с «Атлетико», ему повезло»

Ван Дейк: «Ливерпуль» нормально справлялся с «Атлетико», ему повезло»

19 февраля 2020, 01:27
7

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1). Испанцы забили в первые десять минут.

«Знали, что матч будет тяжелым. Первый момент – и «Атлетико» немного повезло. В дальнейшем было разрушение, это их стиль игры, стиль испанского футбола. Мы нормально справлялись с ним, это часть игры. Впереди у нас 90 минут, чтобы пройти дальше», – сказал голландец.

  • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов, лидер АПЛ.
  • «Атлетико» в Примере идет четвертым.
  • Ответная игра состоится в марте.

Источник: твиттер Football on BT Sport
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Атлетико Ливерпуль ван Дейк Вирджил
Комментарии (7)
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DeStar
1582068783
Нуууу , в апл против ливерпуля много кто играет в таком стиле, только там уровень команд пониже и они по итогу сыпяться перед ливерпулем и красные побеждают со своим 1-0 и берут 3 очка, здесь не смогли, вот и все, Атм гавно футбол, я знал и до игры что будет такой футбол... но вы сами ни разу по воротам не пробили...
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de bruyne
1582069923
Это ван дейк которого все хвалят... кроме нарушение и игра рукой нечего не видел... ответке тоже самое... у них нету альбы два гола дорить и спящий пике... эти ребята футбол играют
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de bruyne
1582070045
Да это стиль испанского футбола говорит поэтому твои клубы которых играл от испанцев по 3 4 5 голов пропускал... и 5 лет лч никто не видел
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JackBruce
1582090989
Все будет хорошо - "автобус" в штрафной и везение могут продлиться 90 минут, а еще на своем поле. Но еще 90 минут - никогда!
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Патронташ
1582101088
Ну как посмотреть кому повезло. Не будь Мората таким деревянным. Получили бы пару штук. У самих то ни одного удара в створ!Ни одного,Карл! О каком "везении "Атлетико" говорит этот чувак?
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