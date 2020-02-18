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  • Дзюба: «Люблю Россию; это то место, где хочу жить. Европа? Слабость»

Дзюба: «Люблю Россию; это то место, где хочу жить. Европа? Слабость»

18 февраля 2020, 23:58
19

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что для него значит родная страна. В ней есть вещи, которые футболисту не нравятся.

«Россия — это моя страна, я еe очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся.

Европа? Толерантность, богатая история и нынче слабость», – считает игрок.

  • Дзюба зарабатывает в России 234 миллиона рублей в год.
  • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
  • Форвард также лидирует по системе «гол+пас».

Источник: YouTube-канал Gena Miller
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (19)
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VVM1964
1582060025
" вещи, которые не нравятся Дзюбе " - отношение болельщиков и это называется взаимностью )))
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DOCTOR PENALTY
1582063953
Только в России за выход на футбольное поле платят дереву больше 200 миллионов. Как тут не любить это место.
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AleSan4es
1582063964
Мля он вообще понимает что говорит? Или читает потом свои слова? Что то между Кличко и Валуевым, как ему еще в Зените рот не заклеяли пока спит
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AleSan4es
1582063995
Говорят же Россия страна берез, полено дома)
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Claudio Kanidja
1582067573
Он, похоже, первый канал пересмотрел
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Дядя Серёжа
1582080674
Хочешь жить в России - езжай в Тюмень, Кемерово, Волгоград (и это очень хорошие города по сравнению с моим)
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Диктор
1582085095
Если бы я получал бы 234 млн.я бы вообще ничего бы не говорил бы.Просто бы жил в свое удовольствие.А о Европе даже бы и не мечтал бы.
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mihail200606
1582087744
Когда заткнешься уже..
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momwig_
1582088710
Какое всё-таки счастье, что вся дзюбуйня, которая из него вытекает, уже не марает Спартак
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Igreks
1582098286
Зюбо ты просто Пизюбобол
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