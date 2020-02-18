Дзюба: «Люблю Россию; это то место, где хочу жить. Европа? Слабость»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что для него значит родная страна. В ней есть вещи, которые футболисту не нравятся.

«Россия — это моя страна, я еe очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся.

Европа? Толерантность, богатая история и нынче слабость», – считает игрок.