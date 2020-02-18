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    Дзюба: «Люблю Россию; это то место, где хочу жить. Европа? Слабость»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что для него значит родная страна. В ней есть вещи, которые футболисту не нравятся.

    «Россия — это моя страна, я еe очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся.

    Европа? Толерантность, богатая история и нынче слабость», – считает игрок.

    • Дзюба зарабатывает в России 234 миллиона рублей в год.
    • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
    • Форвард также лидирует по системе «гол+пас».

    Источник: YouTube-канал Gena Miller

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    18.02.2020 23:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1098

      alarm 15 секунд назад

      как он унизил хрячеллов с дезеувами!

      0
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      Рейтинг: +1634

      solodealer 16 минут назад

      Артёмка, приезжай к нам в Мухосранск... Будешь зарабатывать тыщ 20 в месяц! Захочешь больше - пойдёшь таксичить в свободное от работы время... НЕКОГДА БУДЕТ ЯЗЫКОМ МОЛОТИТЬ И ... ЛЮБИТЬ "ТО МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ")))

      1
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      Рейтинг: +1634

      solodealer 21 минуту назад

      Когда Зюба что-нить говорит, впчатление такое, что Вася Уткин в футбол пытается играть...

      1
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      Рейтинг: +1957

      playsh > solodealer 7 минут назад

      Мне Дзюбло напоминает "Живой труп" по шедевру Толстова.Такой же дебил.
      А ехать жить ему надо в какую-нибудь глушь,где его не знают,а то есть угроза стать трупом действующим.

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      Рейтинг: +1634

      solodealer > playsh 2 минуты назад

      Да уж))) Хоть и не врач, но, глядя на Зюбило, так и хочется диагноз поставить...+
      Что-то в нём ещё от Ноздрёва есть...из "Мёртвых душ"... Не просто дурак...а.. дурак бодрый...с инициативой)))

      0
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      Рейтинг: +21393

      VVM1964 28 минут назад

      " вещи, которые не нравятся Дзюбе " - отношение болельщиков и это называется взаимностью )))

      4
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      Рейтинг: +1634

      solodealer > VVM1964 25 минут назад

      в точку!)+

      2
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