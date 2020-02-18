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  • Ротенберг: «Кокорин в «Сочи» уже лидер. Голова сейчас у него на месте, он по-другому смотрит на жизнь»

Ротенберг: «Кокорин в «Сочи» уже лидер. Голова сейчас у него на месте, он по-другому смотрит на жизнь»

18 февраля 2020, 19:59
4

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об адаптации в команде форварда Александра Кокорина. Изначально игрок не хотел переходить в клуб-дебютант РПЛ.

«Ребята Кокорина приняли, он уже как лидер. Опускался и вниз в товарищеском матче, успевал бежать и в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам.

Для меня его игра не удивление, он ведь у меня еще в «Динамо» был. За все свои неполадки в жизни он уже отстрадал, я считаю. Голова у него сейчас на месте, он по-другому смотрит на жизнь», – полагает Ротенберг.

  • Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
  • «Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.
  • Сочинцы в РПЛ идут последними.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (4)
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TOL47
1582051852
что нам его хвалить, увидим что он покажет в официальных играх.
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Plyash
1582052988
Визуально голова на месте,это видно.А вот на месте ли мозги,увидим чуть попозже,подождём немного.
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paracetamol
1582055496
Как ты 2 евроляма вернул, со-о-всем по другому посмотрел.
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