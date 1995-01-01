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    Ротенберг: «Кокорин в «Сочи» уже лидер. Голова сейчас у него на месте, он по-другому смотрит на жизнь»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об адаптации в команде форварда Александра Кокорина. Изначально игрок не хотел переходить в клуб-дебютант РПЛ.

    «Ребята Кокорина приняли, он уже как лидер. Опускался и вниз в товарищеском матче, успевал бежать и в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам.

    Для меня его игра не удивление, он ведь у меня еще в «Динамо» был. За все свои неполадки в жизни он уже отстрадал, я считаю. Голова у него сейчас на месте, он по-другому смотрит на жизнь», – полагает Ротенберг.

    • Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
    • «Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.
    • Сочинцы в РПЛ идут последними.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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