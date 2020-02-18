Ротенберг: «Кокорин в «Сочи» уже лидер. Голова сейчас у него на месте, он по-другому смотрит на жизнь»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об адаптации в команде форварда Александра Кокорина. Изначально игрок не хотел переходить в клуб-дебютант РПЛ.

«Ребята Кокорина приняли, он уже как лидер. Опускался и вниз в товарищеском матче, успевал бежать и в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам.

Для меня его игра не удивление, он ведь у меня еще в «Динамо» был. За все свои неполадки в жизни он уже отстрадал, я считаю. Голова у него сейчас на месте, он по-другому смотрит на жизнь», – полагает Ротенберг.