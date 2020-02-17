Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: Кокорин тренируется в общей группе «Сочи»

17 февраля 2020, 12:12
4

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин тренируется в составе «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард занимался в общей группе сочинцев на тренировке в воскресенье. В понедельник вечером «Сочи» сыграет товарищеский матч с «Динамо». Участие Кокорина во встрече остается под вопросом, так как владелец сочинского клуба Борис Ротенберг еще не договорился с «Зенитом» об аренде.

  • Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
  • «Сочи» идет в РПЛ последним.

Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1581937359
нескончаемая Санта-Барбара про Коку))) уже - в сочах…
Ответить
3a zenit
1581938357
а все г а н до ны принесут извинтиляйте фкЗенит???Вообще Спартак-Динамо и ЦСКА больше всего покупают матчи и задействуют государство,а точно вы же это не видите...только глупый Зенит в открытую покупает чемпионство)))
Ответить
Mister_Tomsk
1581941448
Вот и сказочке конец! Играй Саша и доказывай, если ты эту яму пройдешь на ура! Красава будешь! Вспомни Дзюбу, его тоже выкидывали в Тульский Арсенал! Он перешагнул и все.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+