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    «СЭ»: Кокорин тренируется в общей группе «Сочи»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин тренируется в составе «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Форвард занимался в общей группе сочинцев на тренировке в воскресенье. В понедельник вечером «Сочи» сыграет товарищеский матч с «Динамо». Участие Кокорина во встрече остается под вопросом, так как владелец сочинского клуба Борис Ротенберг еще не договорился с «Зенитом» об аренде.

    • Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

    Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +219

      Литейный4 32 минуты назад

      Если Сочи еще не играл со Спартаком, то у Кокорина есть огромный шанс поглумиться над свиньями на радость всей стране. Гыгыгы

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