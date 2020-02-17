«СЭ»: Кокорин тренируется в общей группе «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин тренируется в составе «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард занимался в общей группе сочинцев на тренировке в воскресенье. В понедельник вечером «Сочи» сыграет товарищеский матч с «Динамо». Участие Кокорина во встрече остается под вопросом, так как владелец сочинского клуба Борис Ротенберг еще не договорился с «Зенитом» об аренде.

Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

«Сочи» идет в РПЛ последним.

Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»