Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, не забивавший в выездных матчах АПЛ в 2020 году

    «Манчестер Юнайтед» остается единственной командой, которая ни разу не забила в гостевых матчах АПЛ в 2020-м календарном году.

    В январе команда Уле-Гуннара Сульшера уступила на выезде «Арсеналу» (0:2) и «Ливерпулю» (0:2), а в феврале за пределами «Олд Траффорд» пока не играла.

    Сегодня «МЮ» в гостях встретится с «Челси». Начало игры – в 23:00 по московскому времени.

    • Манкунианцы занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • В 2020 году «Юнайтед» в чемпионате одержал одну победу, однажды сыграл вничью и потерпел три поражения.

    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74613
    #5
    insider_retro
    66010
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru