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  • «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, не забивавший в выездных матчах АПЛ в 2020 году

«Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, не забивавший в выездных матчах АПЛ в 2020 году

17 февраля 2020, 06:38

«Манчестер Юнайтед» остается единственной командой, которая ни разу не забила в гостевых матчах АПЛ в 2020-м календарном году.

В январе команда Уле-Гуннара Сульшера уступила на выезде «Арсеналу» (0:2) и «Ливерпулю» (0:2), а в феврале за пределами «Олд Траффорд» пока не играла.

Сегодня «МЮ» в гостях встретится с «Челси». Начало игры – в 23:00 по московскому времени.

  • Манкунианцы занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
  • В 2020 году «Юнайтед» в чемпионате одержал одну победу, однажды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Источник: Squawka
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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