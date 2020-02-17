«Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, не забивавший в выездных матчах АПЛ в 2020 году

«Манчестер Юнайтед» остается единственной командой, которая ни разу не забила в гостевых матчах АПЛ в 2020-м календарном году.

В январе команда Уле-Гуннара Сульшера уступила на выезде «Арсеналу» (0:2) и «Ливерпулю» (0:2), а в феврале за пределами «Олд Траффорд» пока не играла.

Сегодня «МЮ» в гостях встретится с «Челси». Начало игры – в 23:00 по московскому времени.