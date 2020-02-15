Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Семак: «Если государство уйдет из спорта – узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о связи государства и футбола в России.

    «Теоретически футбол может быть в России бизнесом, но для минимального количества клубов. В любом бизнесе нужно понимать, за счет чего этот бизнес будет жить. В футболе это – телевидение, болельщики, отчисления за участие в еврокубках.

    Болельщиков отметаем сразу, за исключением нескольких городов, где высокая посещаемость. У той же «Уфы» при средней посещаемости 3-4 тысячи человек только коммунальные расходы на содержание стадиона будут выше дохода от покупки билетов. У нас есть всего 3-4 команды, которые могут позволить себе зарабатывать на болельщиках.

    Ситуация с телевидением в России – это полный провал, потому что российский футбол получает от телевидения копейки по сравнению с другими странами, где это главный источник дохода футбольных клубов. В некоторых европейских лигах есть такое правило: когда команда вылетает в низший дивизион, она получает компенсацию, некий «парашют».

    В Англии это, кажется, 100 миллионов евро. Почему? Потому что в высшей лиге зарплаты футболистов одни. Вылетая, естественно, команда уже не может их содержать. Поэтому им выплачивают определенные суммы, чтобы за год разобраться с контрактами высокооплачиваемых игроков. У нас на все 16 команд всего 10 миллионов идет по контракту с телевидением. Это не покрывает даже часть расходов.

    Самый серьезный заработок в России – это выступление в еврокубках. «Зенит» в этом году заработал около 50 млн евро за выступление в Лиге чемпионов. Естественно, это очень серьезные деньги, на которые может жить команда. Других пополнений бюджета очень мало. Экономическая составляющая сейчас не действует, поэтому футбол в большей степени дотационный.

    Вариантов выхода из этой ситуации два. Первый – государство должно полностью уйти из спорта. В этом случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему», – сказал Семак.

    • Ранее тренер заверил, что «Зенит» не может позволить себе покупать всех лидеров команд РПЛ.
    • Команда Семака с отрывом лидирует в чемпионате.

    Источник: «Фонтанка«

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Борат 14 минут назад

      Семаку тоже стыдно за спартак !
      Не даром он хряков в этом сезоне дважды чпокнул ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1408

      Ганнибал Лектор 24 минуты назад

      Без помощи государства останутся конкурентоспособными пять команд: Зенит, Краснодар, Спартак, ЦСКА и Урал. Остальных ждет судьба Сатурна.

      Я думаю, Семак другое хотел сказать: чтобы государство не указывало, какие игроки должны уходить в аренду в Сочи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6831

      mihail200606 32 минуты назад

      Краснодар останется)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +914

      Иван Петров 1986 40 минут назад

      Все очень правильно сказано. Сразу бы стало видно сколько стоят наши бревна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Литейный4 50 минут назад

      На Зенит хоть ходят. Постоянные аншлаги на Крестовском. Свиньи еле десятку тысяч загоняют на Закрывашку. Убыточный мазутный проект в Тарасовке обитает. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      valkam72 > Литейный4 46 минут назад

      Да это люди на стадион ходят посмотреть, построенный за такую сумму. О-о

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      valkam72 51 минуту назад

      Если уйдёт - то будет зенит команда-лифт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74596
    #5
    insider_retro
    65989
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru