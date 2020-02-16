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  • Семак: «Если государство уйдет из спорта – узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему»

Семак: «Если государство уйдет из спорта – узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему»

16 февраля 2020, 20:32
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о связи государства и футбола в России.

«Теоретически футбол может быть в России бизнесом, но для минимального количества клубов. В любом бизнесе нужно понимать, за счет чего этот бизнес будет жить. В футболе это – телевидение, болельщики, отчисления за участие в еврокубках.

Болельщиков отметаем сразу, за исключением нескольких городов, где высокая посещаемость. У той же «Уфы» при средней посещаемости 3-4 тысячи человек только коммунальные расходы на содержание стадиона будут выше дохода от покупки билетов. У нас есть всего 3-4 команды, которые могут позволить себе зарабатывать на болельщиках.

Ситуация с телевидением в России – это полный провал, потому что российский футбол получает от телевидения копейки по сравнению с другими странами, где это главный источник дохода футбольных клубов. В некоторых европейских лигах есть такое правило: когда команда вылетает в низший дивизион, она получает компенсацию, некий «парашют».

В Англии это, кажется, 100 миллионов евро. Почему? Потому что в высшей лиге зарплаты футболистов одни. Вылетая, естественно, команда уже не может их содержать. Поэтому им выплачивают определенные суммы, чтобы за год разобраться с контрактами высокооплачиваемых игроков. У нас на все 16 команд всего 10 миллионов идет по контракту с телевидением. Это не покрывает даже часть расходов.

Самый серьезный заработок в России – это выступление в еврокубках. «Зенит» в этом году заработал около 50 млн евро за выступление в Лиге чемпионов. Естественно, это очень серьезные деньги, на которые может жить команда. Других пополнений бюджета очень мало. Экономическая составляющая сейчас не действует, поэтому футбол в большей степени дотационный.

Вариантов выхода из этой ситуации два. Первый – государство должно полностью уйти из спорта. В этом случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему», – сказал Семак.

  • Ранее тренер заверил, что «Зенит» не может позволить себе покупать всех лидеров команд РПЛ.
  • Команда Семака с отрывом лидирует в чемпионате.

Источник: «Фонтанка«
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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valkam72
1581874952
Если уйдёт - то будет зенит команда-лифт.
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Иван Петров 1986
1581875587
Все очень правильно сказано. Сразу бы стало видно сколько стоят наши бревна.
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Ганнибал Лектор
1581876563
Без помощи государства останутся конкурентоспособными пять команд: Зенит, Краснодар, Спартак, ЦСКА и Урал. Остальных ждет судьба Сатурна. Я думаю, Семак другое хотел сказать: чтобы государство не указывало, какие игроки должны уходить в аренду в Сочи...
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portero
1581878399
Семак на что жить будешь? Жена ведь привыкла к доходу и слугам кто платить будет?
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Hektor 84
1581880370
Да! Пусть государство оставит ваш зенит! Перекроет газ Зениту. Тогда мы и увидим на что способна команда.
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спартач 23рус
1581881577
Тогда где будет Зенит ???
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general.lizyukov
1581884361
как только народное достояние прекратит вас содержать - тут же узнаем, насколько вы умелы в бизнесе неоткуда будет брать дурильоны на халков с витселями и на переманивание игрков из других команд
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david17
1581888278
Других пополнений бюджета очень мало.. кому он лапшу на уши вешает? Этих 50млн на зп то годовую футболистам всем хватит интересно ? Про остальное молчу
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Axe111
1581891893
ДЛЯ НАЧАЛА ПУСТЬ УЙДЕТ ИЗ ПАРОЧКИ КОМАНДОЧЕК!!!!! Вот тогда посмотрим на твой газовик
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serhio80
1581948360
Убираем государство из спорта и бомжевик отправляется на свое привычное место в середине таблицы пердива)
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