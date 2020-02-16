Семак: «Если государство уйдет из спорта – узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о связи государства и футбола в России.

«Теоретически футбол может быть в России бизнесом, но для минимального количества клубов. В любом бизнесе нужно понимать, за счет чего этот бизнес будет жить. В футболе это – телевидение, болельщики, отчисления за участие в еврокубках.

Болельщиков отметаем сразу, за исключением нескольких городов, где высокая посещаемость. У той же «Уфы» при средней посещаемости 3-4 тысячи человек только коммунальные расходы на содержание стадиона будут выше дохода от покупки билетов. У нас есть всего 3-4 команды, которые могут позволить себе зарабатывать на болельщиках.

Ситуация с телевидением в России – это полный провал, потому что российский футбол получает от телевидения копейки по сравнению с другими странами, где это главный источник дохода футбольных клубов. В некоторых европейских лигах есть такое правило: когда команда вылетает в низший дивизион, она получает компенсацию, некий «парашют».

В Англии это, кажется, 100 миллионов евро. Почему? Потому что в высшей лиге зарплаты футболистов одни. Вылетая, естественно, команда уже не может их содержать. Поэтому им выплачивают определенные суммы, чтобы за год разобраться с контрактами высокооплачиваемых игроков. У нас на все 16 команд всего 10 миллионов идет по контракту с телевидением. Это не покрывает даже часть расходов.

Самый серьезный заработок в России – это выступление в еврокубках. «Зенит» в этом году заработал около 50 млн евро за выступление в Лиге чемпионов. Естественно, это очень серьезные деньги, на которые может жить команда. Других пополнений бюджета очень мало. Экономическая составляющая сейчас не действует, поэтому футбол в большей степени дотационный.

Вариантов выхода из этой ситуации два. Первый – государство должно полностью уйти из спорта. В этом случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему», – сказал Семак.