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  • Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»

Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»

16 февраля 2020, 19:50
3

В товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье «Краснодар» уступил «Мольде».

Единственный гол в начале второго тайма забил Эрлинг Кнудтсон. Для краснодарцев это был второй товарищеский матч за день, в первой игре кубанская команда победила «Крылья Советов».

«Мольде» – действующий чемпион Норвегии. «Краснодар» после 19 туров занимает второе место в РПЛ.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Мольде (Норвегия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кнудтсон, 49.

Товарищеский матч. «Краснодар» минимально победил «Крылья Советов», самарцы впервые проиграли в 2020 году

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Мольде Краснодар
Комментарии (3)
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morgan59
1581874870
Однако основной состав не радует в очередной раз. Молодёжки и то бьётся более отчаянно. А до начала ЧР осталось то всего две недели.
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portero
1581877629
Молодые дают лучше результат чем основа, может не нужны Краснодару иностранцы, ну сократить точно надо..
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