Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»

    В товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье «Краснодар» уступил «Мольде».

    Единственный гол в начале второго тайма забил Эрлинг Кнудтсон. Для краснодарцев это был второй товарищеский матч за день, в первой игре кубанская команда победила «Крылья Советов».

    «Мольде» – действующий чемпион Норвегии. «Краснодар» после 19 туров занимает второе место в РПЛ.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Мольде (Норвегия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кнудтсон, 49.

    Товарищеский матч. «Краснодар» минимально победил «Крылья Советов», самарцы впервые проиграли в 2020 году

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:50
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37302

      portero 7 минут назад

      Молодые дают лучше результат чем основа, может не нужны Краснодару иностранцы, ну сократить точно надо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1720

      morgan59 53 минуты назад

      Однако основной состав не радует в очередной раз. Молодёжки и то бьётся более отчаянно. А до начала ЧР осталось то всего две недели.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12668

      sssrspartak > morgan59 48 минут назад

      это они просто завуалировали свою силу!чемпионат покажет силу краснодара!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      morgan59 > sssrspartak 45 минут назад

      Будем посмотреть. Никто не гарантирует того факта , что Зенит , Локо или ЦСКА пройдут до финиша без потерь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12668

      sssrspartak > morgan59 38 минут назад

      ну это конечно!еще столько игр!желаю всем справедливой игры!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74596
    #5
    insider_retro
    65989
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru