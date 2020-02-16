Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»

В товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье «Краснодар» уступил «Мольде».

Единственный гол в начале второго тайма забил Эрлинг Кнудтсон. Для краснодарцев это был второй товарищеский матч за день, в первой игре кубанская команда победила «Крылья Советов».

«Мольде» – действующий чемпион Норвегии. «Краснодар» после 19 туров занимает второе место в РПЛ.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Мольде (Норвегия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кнудтсон, 49.

Товарищеский матч. «Краснодар» минимально победил «Крылья Советов», самарцы впервые проиграли в 2020 году