Экс-игрок «Сити» Браун: «Гвардиола сказал, что собирается остаться еще на год и дальше развивать команду»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майкл Браун рассказал, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола не намерен уходить, несмотря на отстранение клуба от еврокубков на ближайшие два сезона.

«Такое решение УЕФА оказывает давление на Гвардиолу. Он сказал, что собирается остаться еще на 12 месяцев. Он намерен дальше развивать команду. Есть АПЛ, Кубок Англии и другие трофеи. Уверен, Гвардиола справится», – сказал Браун Sky Sports.