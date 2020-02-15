Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Сити» Браун: «Гвардиола сказал, что собирается остаться еще на год и дальше развивать команду»

Экс-игрок «Сити» Браун: «Гвардиола сказал, что собирается остаться еще на год и дальше развивать команду»

15 февраля 2020, 18:59
1

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майкл Браун рассказал, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола не намерен уходить, несмотря на отстранение клуба от еврокубков на ближайшие два сезона.

«Такое решение УЕФА оказывает давление на Гвардиолу. Он сказал, что собирается остаться еще на 12 месяцев. Он намерен дальше развивать команду. Есть АПЛ, Кубок Англии и другие трофеи. Уверен, Гвардиола справится», – сказал Браун Sky Sports.

  • По другим сведениям, Гвардиола рассматривает вариант с уходом из «Сити».
  • Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1581785186
А если Сити вышвырнут в третий дивизион, что весьма вероятно, он тоже останется? И кого он там будет развивать?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+