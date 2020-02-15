The Telegraph: Гвардиола рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити»

По окончании текущего сезона главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть занимаемый пост.

По информации The Telegraph, испанский специалист всерьез задумался о своем будущем после новости о двухлетнем отстранении команды от участия в еврокубках.

Скорее всего, Гвардиола примет окончательное решение о продолжении работы в английском клубе после вердикта CAS.