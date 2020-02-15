The Telegraph: Гвардиола рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити»

По окончании текущего сезона главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть занимаемый пост.
По информации The Telegraph, испанский специалист всерьез задумался о своем будущем после новости о двухлетнем отстранении команды от участия в еврокубках.
Скорее всего, Гвардиола примет окончательное решение о продолжении работы в английском клубе после вердикта CAS.
- Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
- Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.
- В его активе уже семь выигранных трофеев.
Источник: The Telegraph