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    The Telegraph: Гвардиола рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити»

    По окончании текущего сезона главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть занимаемый пост.

    По информации The Telegraph, испанский специалист всерьез задумался о своем будущем после новости о двухлетнем отстранении команды от участия в еврокубках.

    Скорее всего, Гвардиола примет окончательное решение о продолжении работы в английском клубе после вердикта CAS.

    • Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
    • Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.
    • В его активе уже семь выигранных трофеев.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1709

      morgan59 25 минут назад

      Если УЕФА будет запрещать частным клубам тратить собственные деньги , то футбол потеряет много интересного. Фактически УЕФА. лишает возможности спонсорами проводить реформы в клубах.

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