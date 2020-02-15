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  • The Telegraph: Гвардиола рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити»

The Telegraph: Гвардиола рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити»

15 февраля 2020, 09:32
13

По окончании текущего сезона главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть занимаемый пост.

По информации The Telegraph, испанский специалист всерьез задумался о своем будущем после новости о двухлетнем отстранении команды от участия в еврокубках.

Скорее всего, Гвардиола примет окончательное решение о продолжении работы в английском клубе после вердикта CAS.

  • Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.
  • В его активе уже семь выигранных трофеев.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (13)
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morgan59
1581749425
Если УЕФА будет запрещать частным клубам тратить собственные деньги , то футбол потеряет много интересного. Фактически УЕФА. лишает возможности спонсорами проводить реформы в клубах.
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ZEVS71
1581756466
Манчестер Сити на выход! Зенит - приготовиться!!!)))
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mihail200606
1581758325
Давай в барсу... Ситуация так складывается, что туда надо ..))
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Сильвербой
1581758419
Капитан, как положено, первым уе...ет с тонущего корабля!!!
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серега кашин
1581759101
если исключат мс из лч то может и пол команды разбежаться
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Fan Loko mik
1581759942
Миллер уже встал в очередь за Пепом, разговор о деньгах не уместен.......всё равно народные.
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O-Z
1581773460
В барсу пусть идёт в других клубах ему не прёт.
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NEONFOL
1581776444
либо барса либо псж, остальные просто не потянут
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morgan59
1581788588
Странная политика УЕФА- МанСити частный клуб. Хозяин клуба решает сколько денег потратить из своего кошелька. Клуб не погряз в долгах, его не трясут кредиторы, так почему нельзя тратить столько , сколько посчитаешь нужным???
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