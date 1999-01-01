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    Экс-вратарь сборной России Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин может подписать контракт с «Арсеналом». Такой информацией владеет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «На третий сбор «Арсенала» (Тула), который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин, в России известный по «Зениту». Вероятный сценарий – контракт до конца сезона», – написал Егоров в телеграме.

    • Лодыгин пребывает в статусе свободного агента.
    • Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».
    • В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18030

      пьяныйхоровод 12 минут назад

      Одумайтесь туляки , Юрец давно уже не лучшей форме .

      0
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      Рейтинг: +3652

      порт 15 минут назад

      Пять игр сыграл, десять пропустил. Статистика не впечатляет.

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