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  • Экс-вратарь сборной России Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»

Экс-вратарь сборной России Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»

14 февраля 2020, 21:22
7

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин может подписать контракт с «Арсеналом». Такой информацией владеет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«На третий сбор «Арсенала» (Тула), который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин, в России известный по «Зениту». Вероятный сценарий – контракт до конца сезона», – написал Егоров в телеграме.

  • Лодыгин пребывает в статусе свободного агента.
  • Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».
  • В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Лодыгин Юрий
Комментарии (7)
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порт
1581704897
Пять игр сыграл, десять пропустил. Статистика не впечатляет.
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vmonomah17
1581709548
Так он спился уже. Теперь ему только у романцева продолжать тренироваться)))
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vmonomah17
1581709621
Лодыгину в ростов надо. Они как раз набирают всякий мамаевский шлак
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DOCTOR PENALTY
1581712735
Весь питерский отстой в Сочи, давай туда.
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alexfilatov
1581716208
Желаю ему удачи, хороший раньше кипер был, надеюсь вернётся в лучшие кондиции!
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paracetamol
1581717438
Может лучше не надо?
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Павелий
1581717505
Ну не пишите вы ереси. Он сыграл за сборную лишь в 2 официальных матчах: вышел с Лихтенштейном на 72-й минуте и в 2015 году заменил Акинфеева на 2-й, когда тому в голову прилтел файер. Максимум - экс-игрок Зенита. А правильнее писать грек-понторез.
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