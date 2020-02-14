Экс-вратарь сборной России Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин может подписать контракт с «Арсеналом». Такой информацией владеет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«На третий сбор «Арсенала» (Тула), который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин, в России известный по «Зениту». Вероятный сценарий – контракт до конца сезона», – написал Егоров в телеграме.