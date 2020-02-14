Игало выпустили с карантина по коронавирусу, игрок может дебютировать за «Юнайтед» в матче с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» продолжает готовиться к матчу 26-го тура АПЛ против «Челси». К общей группе присоединился нападающий Одион Игало, которого арендовали зимой. Он может дебютировать на «Стэмфорд Бридж».

«Игало вышел с карантина, который мы для него организовали. Он едет с нами в Лондон, где мы поймем, сыграет он или нет», – сказал главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.