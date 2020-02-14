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  • «С днем всех влюбленных». Глушаков во время игры с «Сочи» выложил фото с Кокориным

«С днем всех влюбленных». Глушаков во время игры с «Сочи» выложил фото с Кокориным

14 февраля 2020, 19:10
20

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков во время товарищеского матча против «Сочи» сделал совместное фото с форвардом Александром Кокориным. Принадлежащий «Зениту» игрок должен продолжить карьеру в сочинском клубе.

«С днем всех влюбленных. В футбол!» – подписал кадр экс-спартаковец.

  • Во время игры «Ахмат» выложил фото Кокорина в экипировке «Сочи», но через несколько минут удалил пост.
  • «Зенит» официально о трансфере Кокорина в «Сочи» не объявлял.
  • Сочинцы в РПЛ идут последними.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (20)
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mihail200606
1581698564
Мамаев ревнует..
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egor tikhonov
1581700103
и правду говорят ,что день св валентина изночально праздник геев. дениска-смелый ты парнишка)))
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ufos73
1581702101
"Вы что пе*ики?" Робин Гуд мужчины в трико
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Aleksey!
1581702950
После такого заявления в Грозном лучше на улицу не выходить
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Павел Буре
1581705530
2 д е б и л а это сила!!!
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_Marqella_
1581706301
Что все так переживают за Какорина,ну доиграет он сезон в Сочи,наберёт форму,поможет южанам сохранить место в РПЛ,на этом же всё завязано...Летом вернёться в Зенит и там продолжит карьеру...)) Делов то...Так то, в этом сезоне и без Кокорина нормально справлялись...Не велика потеря...)) Не заменимых нет...))
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RyslanZ
1581709379
Вопрос к Денису...Каких влюбленных он имеет ввиду ? Вот нашел В Интернете.... http://images.vfl.ru/ii/1581709246/ac1b5566/29578320.jpg
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paracetamol
1581717377
Сладкая парочка?
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Антибиотик
1581766824
Дурные шутки у футболистов. Реально выглядят, как голубцы)
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Hektor 84
1581804336
ПеД рил
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