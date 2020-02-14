«С днем всех влюбленных». Глушаков во время игры с «Сочи» выложил фото с Кокориным

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков во время товарищеского матча против «Сочи» сделал совместное фото с форвардом Александром Кокориным. Принадлежащий «Зениту» игрок должен продолжить карьеру в сочинском клубе.

«С днем всех влюбленных. В футбол!» – подписал кадр экс-спартаковец.