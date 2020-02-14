«С днем всех влюбленных». Глушаков во время игры с «Сочи» выложил фото с Кокориным

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков во время товарищеского матча против «Сочи» сделал совместное фото с форвардом Александром Кокориным. Принадлежащий «Зениту» игрок должен продолжить карьеру в сочинском клубе.
«С днем всех влюбленных. В футбол!» – подписал кадр экс-спартаковец.
- Во время игры «Ахмат» выложил фото Кокорина в экипировке «Сочи», но через несколько минут удалил пост.
- «Зенит» официально о трансфере Кокорина в «Сочи» не объявлял.
- Сочинцы в РПЛ идут последними.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Дениса Глушакова