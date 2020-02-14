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    «С днем всех влюбленных». Глушаков во время игры с «Сочи» выложил фото с Кокориным

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков во время товарищеского матча против «Сочи» сделал совместное фото с форвардом Александром Кокориным. Принадлежащий «Зениту» игрок должен продолжить карьеру в сочинском клубе.

    «С днем всех влюбленных. В футбол!» – подписал кадр экс-спартаковец.

    • Во время игры «Ахмат» выложил фото Кокорина в экипировке «Сочи», но через несколько минут удалил пост.
    • «Зенит» официально о трансфере Кокорина в «Сочи» не объявлял.
    • Сочинцы в РПЛ идут последними.

    Источник: твиттер Дениса Глушакова

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +604

      Semenycch 7 минут назад

      Влюбленная пара?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6817

      mihail200606 16 минут назад

      Мамаев ревнует..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15574

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Слов не хватает прокомментировать это.

      0
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      Рейтинг: +36

      Литейный4 20 минут назад

      Банщик уже в Ахмат притащил спартаковскую Дезуевщину. Гыгыгы

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      Рейтинг: +21276

      VVM1964 > Литейный4 18 минут назад

      Очки надень - там ваш питерский голубок во всей красе )))

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