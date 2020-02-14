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The Guardian: «МЮ» готов продать Погба за 100 миллионов

14 февраля 2020, 16:57
12

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из команды.

«Манчестер Юнайтед» готов продать француза примерно за 100 миллионов евро, сообщает The Guardian.

  • Ранее сообщалось, что англичане хотят получить за футболиста 140 миллионов евро, но могут сделать скидку в связи с приобретением зимой Бруну Фернандеша. На португальца было потрачено более 50 миллионов, поэтому цену на Погба могут уменьшить, чтобы быстрее восполнить бюджет.
  • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
  • В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.

Райола – о возможном возвращении Погба в «Ювентус»: «Верность не дает Полю оставить «МЮ»

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (12)
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серега кашин
1581688961
ну значит летом погба сменит команду, уйдет в реал или ювентус
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Rus9I
1581690665
Н-да, такие надежды подавал..... А на деле, все спустил на прически)))) Брали как ведущего игрока, который поведет за собой команду, но видимо не судьба. В моем понимании это игрок топ уровня, но, без характера. Таких много, они не способны вести за собой команду.
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lipatov32
1581691833
За такие деньги, пускай доигрует в мю.)))
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DOCTOR PENALTY
1581697815
Торг уместен!....
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Saracen Jr
1581698909
Красная цена - 50-60
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Павел Буре
1581700165
один 0 личный!!!))
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Just think
1581701356
Погба очень техничный талантливый футболист, просто Ман ю ему не подходит.
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Cules2013
1581703218
у какие молодцы =) а кто-то готов его купить за такие деньги? Я уже и забыл, что он в футбол играет)
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ruded
1581703960
как только на футболках отбили его цену - выставили на трансфер... Вот только толстосумов не столь много, имеющих ткацкие фабрики под рукой..
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