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    The Guardian: «МЮ» готов продать Погба за 100 миллионов

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из команды.

    «Манчестер Юнайтед» готов продать француза примерно за 100 миллионов евро, сообщает The Guardian.

    • Ранее сообщалось, что англичане хотят получить за футболиста 140 миллионов евро, но могут сделать скидку в связи с приобретением зимой Бруну Фернандеша. На португальца было потрачено более 50 миллионов, поэтому цену на Погба могут уменьшить, чтобы быстрее восполнить бюджет.
    • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.

    Райола – о возможном возвращении Погба в «Ювентус»: «Верность не дает Полю оставить «МЮ»

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      lipatov32 19 минут назад

      За такие деньги, пускай доигрует в мю.)))

      0
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      Рейтинг: +631

      Rus9I 39 минут назад

      Н-да, такие надежды подавал..... А на деле, все спустил на прически))))
      Брали как ведущего игрока, который поведет за собой команду, но видимо не судьба.
      В моем понимании это игрок топ уровня, но, без характера. Таких много, они не способны вести за собой команду.

      0
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      Рейтинг: +4633

      серега кашин 1 час назад

      ну значит летом погба сменит команду, уйдет в реал или ювентус

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