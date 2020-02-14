The Guardian: «МЮ» готов продать Погба за 100 миллионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из команды.
«Манчестер Юнайтед» готов продать француза примерно за 100 миллионов евро, сообщает The Guardian.
- Ранее сообщалось, что англичане хотят получить за футболиста 140 миллионов евро, но могут сделать скидку в связи с приобретением зимой Бруну Фернандеша. На португальца было потрачено более 50 миллионов, поэтому цену на Погба могут уменьшить, чтобы быстрее восполнить бюджет.
- Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне 26-летний игрок сделал две голевые передачи в восьми матчах.
Райола – о возможном возвращении Погба в «Ювентус»: «Верность не дает Полю оставить «МЮ»
Источник: The Guardian