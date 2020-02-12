Бывший вице-президент «Барселоны» Местре: «Летом мы советовались с Месси о покупке Неймара. Он одобрил»

Жорди Местре, бывший вице-президент «Барселоны», подтвердил, что летом клуб работал над возвращением форварда Неймара. В частности, каталонцы советовались со своим капитаном Лионелем Месси.

«Мы прошлым летом советовались с Месси по поводу возвращения Неймара. Мы должны были спросить его как капитана. То же самое делали и с предыдущими капитанами. Месси одобрил идею подписания Неймара», – сказал Местре Sin Concesiones.