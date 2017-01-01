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    Бывший вице-президент «Барселоны» Местре: «Летом мы советовались с Месси о покупке Неймара. Он одобрил»

    Жорди Местре, бывший вице-президент «Барселоны», подтвердил, что летом клуб работал над возвращением форварда Неймара. В частности, каталонцы советовались со своим капитаном Лионелем Месси.

    «Мы прошлым летом советовались с Месси по поводу возвращения Неймара. Мы должны были спросить его как капитана. То же самое делали и с предыдущими капитанами. Месси одобрил идею подписания Неймара», – сказал Местре Sin Concesiones.

    • Неймар покинул «Барселону» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 14 матчей, забил 13 мячей и сделал шесть результативных пасов.
    • «ПСЖ» Неймара лидирует в Лиге 1 с отрывом.

    Источник: твиттер Sin Concesiones

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      playsh 1 час назад

      Никто же не будет отрицать,что троица Неймар-Месси-Суарес была просто на загляденье.Когда такое чудо ещё увидишь...

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