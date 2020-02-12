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  • Бывший вице-президент «Барселоны» Местре: «Летом мы советовались с Месси о покупке Неймара. Он одобрил»

Бывший вице-президент «Барселоны» Местре: «Летом мы советовались с Месси о покупке Неймара. Он одобрил»

12 февраля 2020, 21:51
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Жорди Местре, бывший вице-президент «Барселоны», подтвердил, что летом клуб работал над возвращением форварда Неймара. В частности, каталонцы советовались со своим капитаном Лионелем Месси.

«Мы прошлым летом советовались с Месси по поводу возвращения Неймара. Мы должны были спросить его как капитана. То же самое делали и с предыдущими капитанами. Месси одобрил идею подписания Неймара», – сказал Местре Sin Concesiones.

  • Неймар покинул «Барселону» в 2017 году за 222 миллиона евро.
  • В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 14 матчей, забил 13 мячей и сделал шесть результативных пасов.
  • «ПСЖ» Неймара лидирует в Лиге 1 с отрывом.

Источник: твиттер Sin Concesiones
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (1)
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Plyash
1581534716
Никто же не будет отрицать,что троица Неймар-Месси-Суарес была просто на загляденье.Когда такое чудо ещё увидишь...
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