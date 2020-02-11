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  • «Интер» Майами проиграл суд миланскому «Интеру» и, вероятно, сменит название

«Интер» Майами проиграл суд миланскому «Интеру» и, вероятно, сменит название

11 февраля 2020, 11:46
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«Интер Майами», принадлежащий экс-полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму, вероятно, сменит название.

«Интер» из Милана выиграл очередной суд против американской новосозданной команды.

Итальянский клуб зарегистрировал свой бренд в США в 2014 году.

Из-за особенностей юридического устройства МЛС «Интер» судится не с клубом, а с лигой.

МЛС не смогла отстоять свое право на название клуба, который в предстоящем сезоне сыграет свой первый матч.

Источник: Law.com

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США. МЛС Интер Майами Интер Бекхэм Дэвид
Комментарии (2)
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Hektor 84
1581412912
Столько всякой инфы о клубе который еще и матча не сыграл.
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nemmeks
1581421171
Бэкс Юнайтед пусть громят и все дела
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