«Интер» Майами проиграл суд миланскому «Интеру» и, вероятно, сменит название

«Интер Майами», принадлежащий экс-полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму, вероятно, сменит название.

«Интер» из Милана выиграл очередной суд против американской новосозданной команды.

Итальянский клуб зарегистрировал свой бренд в США в 2014 году.

Из-за особенностей юридического устройства МЛС «Интер» судится не с клубом, а с лигой.

МЛС не смогла отстоять свое право на название клуба, который в предстоящем сезоне сыграет свой первый матч.