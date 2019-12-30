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    «Интер» Майами проиграл суд миланскому «Интеру» и, вероятно, сменит название

    «Интер Майами», принадлежащий экс-полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму, вероятно, сменит название.

    «Интер» из Милана выиграл очередной суд против американской новосозданной команды.

    Итальянский клуб зарегистрировал свой бренд в США в 2014 году.

    Из-за особенностей юридического устройства МЛС «Интер» судится не с клубом, а с лигой.

    МЛС не смогла отстоять свое право на название клуба, который в предстоящем сезоне сыграет свой первый матч.

    Источник: Law.com

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +971

      Hektor 84 55 минут назад

      Столько всякой инфы о клубе который еще и матча не сыграл.

      0
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      Рейтинг: +2225

      Борат 1 час назад

      в этой истории стыдно за пищевик !!!
      гы-гы

      0
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