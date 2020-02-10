Организаторы Кубка «Матч Премьер» хотят пригласить на летний турнир загребское «Динамо»

Ведется работа по утверждению участников следующего розыгрыша Кубка «Матч Премьер», который пройдет летом в Австрии.

Ожидается, что в товарищеском турнире примут участие московские «Спартак» и ЦСКА, а также белградский «Партизан».

Четвертое место может занять загребское «Динамо». В приглашении хорватской команды заинтересованы организаторы соревнования.