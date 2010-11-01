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    Организаторы Кубка «Матч Премьер» хотят пригласить на летний турнир загребское «Динамо»

    Ведется работа по утверждению участников следующего розыгрыша Кубка «Матч Премьер», который пройдет летом в Австрии.

    Ожидается, что в товарищеском турнире примут участие московские «Спартак» и ЦСКА, а также белградский «Партизан».

    Четвертое место может занять загребское «Динамо». В приглашении хорватской команды заинтересованы организаторы соревнования.

    • На прошлой неделе завершился зимний Кубок «Париматч» Премьер.
    • Его победителем стал «Спартак».
    • Также в турнире участвовали «Локомотив», «Ростов» и «Партизан».

    Источник: Telegraf.rs

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