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  • Организаторы Кубка «Матч Премьер» хотят пригласить на летний турнир загребское «Динамо»

Организаторы Кубка «Матч Премьер» хотят пригласить на летний турнир загребское «Динамо»

10 февраля 2020, 21:34
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Ведется работа по утверждению участников следующего розыгрыша Кубка «Матч Премьер», который пройдет летом в Австрии.

Ожидается, что в товарищеском турнире примут участие московские «Спартак» и ЦСКА, а также белградский «Партизан».

Четвертое место может занять загребское «Динамо». В приглашении хорватской команды заинтересованы организаторы соревнования.

  • На прошлой неделе завершился зимний Кубок «Париматч» Премьер.
  • Его победителем стал «Спартак».
  • Также в турнире участвовали «Локомотив», «Ростов» и «Партизан».

Источник: Telegraf.rs

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Да пригласите вы Тоттенхэм уже, дайте шанс ребятам наконец выиграть трофей.
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