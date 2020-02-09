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Бундеслига. «Бавария» и «Лейпциг» обошлись без голов

9 февраля 2020, 21:53
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В 21-м туре чемпионата Германии «Бавария» и «Лейпциг» не смогли отправить мяч в ворота друг друга. Баварцы сохранили первую строчку в таблице.

«Лейпциг» еще ни разу не побеждал «Баварию» в Мюнхене, сегодня он впервые не проиграл на «Альянц-Арене». Из последних четырех матчей команда Юлиана Нагельсмана не выиграла ни одного.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

Бавария – Лейпциг – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Лукас, 67), Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер, Горецка (Коман, 85), Гнабри (Коутиньо, 60), Левандовски.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо, Лаймер, Адамс, Сабитцер, Нкунку (Лукман, 82), Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90+4).

Предупреждения: Киммих, 57; Павар, 90+3 – Лаймер, 36; Упамекано, 50.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг
Комментарии (4)
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portero
1581274578
о как , голов нет.. неожиданно
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NEONFOL
1581286069
боевая нуличья
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zigbert
1581365086
Хотя обе команды атакующие,верх взяла оборона.
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