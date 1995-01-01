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    Бундеслига. «Бавария» и «Лейпциг» обошлись без голов

    В 21-м туре чемпионата Германии «Бавария» и «Лейпциг» не смогли отправить мяч в ворота друг друга. Баварцы сохранили первую строчку в таблице.

    «Лейпциг» еще ни разу не побеждал «Баварию» в Мюнхене, сегодня он впервые не проиграл на «Альянц-Арене». Из последних четырех матчей команда Юлиана Нагельсмана не выиграла ни одного.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

    Бавария – Лейпциг – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Лукас, 67), Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер, Горецка (Коман, 85), Гнабри (Коутиньо, 60), Левандовски.

    «Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо, Лаймер, Адамс, Сабитцер, Нкунку (Лукман, 82), Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90+4).

    Предупреждения: Киммих, 57; Павар, 90+3 – Лаймер, 36; Упамекано, 50.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +363

      borusse 1 час назад

      отлично

      1
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      Рейтинг: +2644

      zatonn > borusse 9 минут назад

      Вас это точно не спасёт, коллега!

      0
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      Рейтинг: +37191

      portero 1 час назад

      о как , голов нет.. неожиданно

      0
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