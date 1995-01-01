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    Солтмурад Бакаев: «Благодарен «Спартаку». За то, что одевали, кормили, дали школу»

    Полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал переход из «Спартака» в «Рубин».

    • «Рубин» купил 20-летнего россиянина за 20 миллионов рублей.
    • Игрок подписал с казанским клубом пятилетний контракт.
    • «Спартак» может вернуть Бакаева за 4 миллиона евро в течение четырех трансферных окон.

    — Переход этой зимой — хороший подарок после Нового года?

    — Очень хороший. Спасибо большое «Спартаку», которому я очень благодарен за то, что меня отпустили. Расстались на хорошей ноте. Очень благодарен за 12 лет, что я прожил в клубе. За то, что одевали, кормили, дали школу. Искренне благодарен.

    — Леонид Федун назвал ваш уход неожиданным, но при этом сказал, что вам было бы сложно конкурировать за место в составе. Согласны?

    — Да, на данном этапе карьеры тяжело конкурировать с теми игроками, которые есть в команде на моей позиции. Это тоже сыграло какую-то роль.

    — Еще одна цитата владельца «Спартака»: клуб оставил за собой право выкупа на четыре трансферных окна и будет следить за вами. Приятно?

    — Приятно было узнать об интересе «Рубина» и Слуцкого. Я — игрок «Рубина». И буду полностью отдаваться в выступлениях за казанцев. В каждом матче стану биться как за тренера, так и за команду, за руководство и болельщиков. Да, бывают встречи, когда может идти или не идти игра, но точно могу сказать, что в каждой буду выкладываться от первой до последней минуты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2326

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Эх паря...12 лет , как ты говоришь , тебя кормили и одевали ну и подождал бы своего часа ? Нет....Денюшку любишь...как же лям рублей в месяц тебе мало...Может ты и знаешь , был такой Суворов А.В., полководец русский , так вот он говорил " Береги платье с нову Ю а честь с молоду " !!! Не про тебя ???
      Спартак был , есть и будет , а тебя через пару месяцев никто и не вспомнит...

      2
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      Рейтинг: +7350

      derrik2000 29 минут назад

      А ХДЕ alarm???
      ПА-ЧИ-МУ не пишет, о стыде за Спартак???
      Не... Точно коронавирус подцепил: лежит теперь, бедолага, без сознания и только, когда приходит в себя, сил остаётся на "позор свинорылым" настукать на клавке.
      На то, чтобы отстукать слово "СТЫД" силы его уже снова покидают...
      Здоровья alarmу!
      Пусть и дальше нас радует своей искромётной фантазией и юмором! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1352

      Boeung777 54 минуты назад

      Честно говоря, звучит как-то гнусненько. Поблагодарил Спартак за то что кормили и одевали. Очень уж хочется посмотреть его уже в деле, а то разговоров уже на уровне Месси и Роналду.

      2
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      Рейтинг: +2155

      Томик 56 минут назад

      Вот такой благодарности от них только и можно ждать. Прощай, игрок Рубина.

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      Рейтинг: +66

      badryashev 57 минут назад

      Сегодня дубль сделал в товарищеском

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