Солтмурад Бакаев: «Благодарен «Спартаку». За то, что одевали, кормили, дали школу»

Полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал переход из «Спартака» в «Рубин».

«Рубин» купил 20-летнего россиянина за 20 миллионов рублей.

Игрок подписал с казанским клубом пятилетний контракт.

«Спартак» может вернуть Бакаева за 4 миллиона евро в течение четырех трансферных окон.

— Переход этой зимой — хороший подарок после Нового года?

— Очень хороший. Спасибо большое «Спартаку», которому я очень благодарен за то, что меня отпустили. Расстались на хорошей ноте. Очень благодарен за 12 лет, что я прожил в клубе. За то, что одевали, кормили, дали школу. Искренне благодарен.

— Леонид Федун назвал ваш уход неожиданным, но при этом сказал, что вам было бы сложно конкурировать за место в составе. Согласны?

— Да, на данном этапе карьеры тяжело конкурировать с теми игроками, которые есть в команде на моей позиции. Это тоже сыграло какую-то роль.

— Еще одна цитата владельца «Спартака»: клуб оставил за собой право выкупа на четыре трансферных окна и будет следить за вами. Приятно?

— Приятно было узнать об интересе «Рубина» и Слуцкого. Я — игрок «Рубина». И буду полностью отдаваться в выступлениях за казанцев. В каждом матче стану биться как за тренера, так и за команду, за руководство и болельщиков. Да, бывают встречи, когда может идти или не идти игра, но точно могу сказать, что в каждой буду выкладываться от первой до последней минуты.