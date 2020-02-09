Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Солтмурад Бакаев: «Благодарен «Спартаку». За то, что одевали, кормили, дали школу»

Солтмурад Бакаев: «Благодарен «Спартаку». За то, что одевали, кормили, дали школу»

9 февраля 2020, 13:36
13

Полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал переход из «Спартака» в «Рубин».

  • «Рубин» купил 20-летнего россиянина за 20 миллионов рублей.
  • Игрок подписал с казанским клубом пятилетний контракт.
  • «Спартак» может вернуть Бакаева за 4 миллиона евро в течение четырех трансферных окон.

— Переход этой зимой — хороший подарок после Нового года?

— Очень хороший. Спасибо большое «Спартаку», которому я очень благодарен за то, что меня отпустили. Расстались на хорошей ноте. Очень благодарен за 12 лет, что я прожил в клубе. За то, что одевали, кормили, дали школу. Искренне благодарен.

— Леонид Федун назвал ваш уход неожиданным, но при этом сказал, что вам было бы сложно конкурировать за место в составе. Согласны?

— Да, на данном этапе карьеры тяжело конкурировать с теми игроками, которые есть в команде на моей позиции. Это тоже сыграло какую-то роль.

— Еще одна цитата владельца «Спартака»: клуб оставил за собой право выкупа на четыре трансферных окна и будет следить за вами. Приятно?

— Приятно было узнать об интересе «Рубина» и Слуцкого. Я — игрок «Рубина». И буду полностью отдаваться в выступлениях за казанцев. В каждом матче стану биться как за тренера, так и за команду, за руководство и болельщиков. Да, бывают встречи, когда может идти или не идти игра, но точно могу сказать, что в каждой буду выкладываться от первой до последней минуты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Бакаев Солтмурад
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
badryashev
1581245590
Сегодня дубль сделал в товарищеском
Ответить
Томик
1581245621
Вот такой благодарности от них только и можно ждать. Прощай, игрок Рубина.
Ответить
Boeung777
1581245754
Честно говоря, звучит как-то гнусненько. Поблагодарил Спартак за то что кормили и одевали. Очень уж хочется посмотреть его уже в деле, а то разговоров уже на уровне Месси и Роналду.
Ответить
derrik2000
1581247219
А ХДЕ alarm??? ПА-ЧИ-МУ не пишет, о стыде за Спартак??? Не... Точно коронавирус подцепил: лежит теперь, бедолага, без сознания и только, когда приходит в себя, сил остаётся на "позор свинорылым" настукать на клавке. На то, чтобы отстукать слово "СТЫД" силы его уже снова покидают... Здоровья alarmу! Пусть и дальше нас радует своей искромётной фантазией и юмором! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
серега кашин
1581251658
ничего скоро они тебя опять выкупят
Ответить
vka1970
1581252269
Я тут с народом не согласен.Да, парень молодой.Да, свой воспитанник.Да, возможный я пишу талант.Но.......Футбольная и игровая практика она скоротечна.Солтмурат прекрасно понимает, что через 20 лет о нём уже мало кто вспомнит, а жить надо здесь и сейчас.Поэтому гнать на парня желания нет.Проявит себя, будет развиваться, а главное иметь игровую практику, то честь ему и хвала.Может обратно выкупим уже готовым игроком, а не будем ждать как у многих других выхода из подающих надежду.
Ответить
Диктор
1581307652
Там и оставайся йуда.12 лет на тебя потратили,коту под хвост.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+