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    Джикия: «Поможем Соболеву стать лучшим бомбардиром РПЛ, если он в открытую об этом скажет»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия пообещал, что команда посодействует улучшению бомбардирских показателей новичка Александра Соболева, если тот публично об этом попросит.

    «С Соболевым хорошо общаемся, он вливается потихоньку. Забил хороший гол, мы его поздравили. Надеюсь, что продолжит прибавлять.

    Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне? Мы с удовольствием поможем ему в этом, если он в открытую об этом скажет. Понятно, что в предыдущей команде он много забил, но пусть продолжает у нас забивать», – сказал Джикия.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11385

      vladimir-7 1 минуту назад

      Ну теперь все пенальти будет бить Соболь, а остальные будут падать в
      штрафной соперника и зарабатывать пенальти. Самое главное, это попросить

      0
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      Рейтинг: +10

      ESB 26 минут назад

      Охрен.ть, соболеву надо просить чтоб забивать голы для команды. А если не попросит, то на него пасовать не будут ?

      0
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      Рейтинг: +6534

      ilichkadr 41 минуту назад

      Гриня, а если Соболев публично не попросит, то объявите ему бойкот? И это говорит капитан команды?

      0
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