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  • Джикия: «Поможем Соболеву стать лучшим бомбардиром РПЛ, если он в открытую об этом скажет»

Джикия: «Поможем Соболеву стать лучшим бомбардиром РПЛ, если он в открытую об этом скажет»

9 февраля 2020, 09:15
15

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пообещал, что команда посодействует улучшению бомбардирских показателей новичка Александра Соболева, если тот публично об этом попросит.

«С Соболевым хорошо общаемся, он вливается потихоньку. Забил хороший гол, мы его поздравили. Надеюсь, что продолжит прибавлять.

Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне? Мы с удовольствием поможем ему в этом, если он в открытую об этом скажет. Понятно, что в предыдущей команде он много забил, но пусть продолжает у нас забивать», – сказал Джикия.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (15)
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ilichkadr
1581233627
Гриня, а если Соболев публично не попросит, то объявите ему бойкот? И это говорит капитан команды?
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ESB
1581234556
Охрен.ть, соболеву надо просить чтоб забивать голы для команды. А если не попросит, то на него пасовать не будут ?
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vladimir-7
1581236054
Ну теперь все пенальти будет бить Соболь, а остальные будут падать в штрафной соперника и зарабатывать пенальти. Самое главное, это попросить
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vka1970
1581240496
Нормальная практика. Если кому то важен персональный результат в гонке бомбардиров, он об этом говорит и команда ему помогает.Ну а на нет и суда нет. Тот же Дзюба в зените даже и не скрывает, что на него вся команда работает.
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kolyma999
1581241498
У Зени вся тактика заключается чтобы в Дзюбинью мячом попасть,а там как получится....Ну и
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knikos
1581257525
Эх , Соболь ! Не ту ты команду выбрал. Потом будешь жалеть. В Спаме игроки не развиваются , а чахнут.
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zigbert
1581268370
Бывают эпизоды в игре когда можно помочь пасом нужному игроку или доверить ему пробивать пенальти. Но все это надо делать не в ущерб результату матча.
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