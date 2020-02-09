Джикия: «Поможем Соболеву стать лучшим бомбардиром РПЛ, если он в открытую об этом скажет»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пообещал, что команда посодействует улучшению бомбардирских показателей новичка Александра Соболева, если тот публично об этом попросит.

«С Соболевым хорошо общаемся, он вливается потихоньку. Забил хороший гол, мы его поздравили. Надеюсь, что продолжит прибавлять.

Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне? Мы с удовольствием поможем ему в этом, если он в открытую об этом скажет. Понятно, что в предыдущей команде он много забил, но пусть продолжает у нас забивать», – сказал Джикия.