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  • Де Брюйне – о «Реале»: «Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших»

Де Брюйне – о «Реале»: «Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших»

8 февраля 2020, 22:56
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «горожанам» выпал «Реал».

«Не думаю, что нам могла бы попасться маленькая команда. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. Считаю, это те матчи, в которых ты хочешь играть. Вы хотите играть в Лиге чемпионов, чемпионатах мира, Евро и так далее. Очевидно, я не выигрывал ЛЧ. Возможно, подсознательно это то, чего мы хотим больше всего.

Но побеждать хочется везде: в Кубке Лиги, Кубке Англии, Лиге Чемпионов и даже на тренировках. Независимо от того, с кем играем, мы уважаем соперника. Именно так мы должны поступать в каждой игре. Даже в матче с «Порт Вейл» в Кубке Англии «Сити» выставил хороший состав, чтобы показать свой настрой на победу. Неважно, с кем мы играем и в каком соревновании. Мы всегда хотим побеждать», – сказал де Брюйне.

  • «Сити» сыграет с «Реалом» в гостях 26 февраля.
  • В этом сезоне Де Брюйне сыгра 31 матч, забил семь голов, отдал 18 ассистов.

Источник: Sport360
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Де Брюйне Кевин
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