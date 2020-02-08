Главные новости дня. Соболев забил дебютный гол за «Спартак», в шорт-листе «Локомотива» восемь нападающих

Блинд готов вернуться на поле. Он пропустил два месяца из-за проблем с сердцем.

L'Equipe: Кавани перед закрытием зимнего трансферного окна отказал «Барселоне».

«Виссел Кобэ» выиграл Суперкубок Японии. Для Иньесты это 37-й трофей в карьере.

Соболев забил дебютный гол за «Спартак».

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира.

Тедеско: «Спартак» – не чемпион. Мы просто выиграли турнир».

Sport24: в шорт-листе «Локомотива» восемь нападающих, трое – из Англии.

Marca: Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках.

Журналист Егоров: «Рубин» заключил контракт с Тарасовым.

Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «Российским футболистам нет смысла уезжать в Европу, ведь так много им нигде не заплатят».

Как много классных игроков будут летом без команды