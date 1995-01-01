Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Главные новости дня. Соболев забил дебютный гол за «Спартак», в шорт-листе «Локомотива» восемь нападающих

    Блинд готов вернуться на поле. Он пропустил два месяца из-за проблем с сердцем.

    L'Equipe: Кавани перед закрытием зимнего трансферного окна отказал «Барселоне».

    «Виссел Кобэ» выиграл Суперкубок Японии. Для Иньесты это 37-й трофей в карьере.

    Соболев забил дебютный гол за «Спартак».

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира.

    Тедеско: «Спартак» – не чемпион. Мы просто выиграли турнир».

    Sport24: в шорт-листе «Локомотива» восемь нападающих, трое – из Англии.

    Marca: Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках.

    Журналист Егоров: «Рубин» заключил контракт с Тарасовым.

    Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «Российским футболистам нет смысла уезжать в Европу, ведь так много им нигде не заплатят».

    Как много классных игроков будут летом без команды

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru