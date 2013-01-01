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    Как много классных игроков будут летом без команды


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    Голосов: 3
    Сегодня, 12:55
    Кавани, Гетце и другие топы.

    Зимнее трансферное окно закрылось больше недели назад – главные сделки уже заключены. Сейчас интересно понаблюдать за игроками, чьи контракты заканчиваются летом. В июле они станут свободными агентами, а пока могут подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

    Представили топ-10 самых дорогих футболистов с истекающими контрактами (данные взяты с Transfermarkt).

    У этих игроков также заканчиваются контракты следующим летом:

    Блез Матюиди: один из важнейших игроков «Юве». Вряд ли он уедет из Турина в конце сезона.

    Ян Вертонген: его агент допустил уход из «Тоттенхэма», но пока Вертонген еще ведет переговоры о новом контракте.

    Педро: он давно потерял место в старте «Челси». Возвращение в Испанию – самый вероятный сценарий под продолжение карьеры Педро.

    Левен Курзава: еще один кандидат на уход из «ПСЖ». Тут все просто: контракт с ним Париж не продлит, на Курзава уже нацеливаются другие команды.

    Давид Сильва: спустя 10 лет он покинет «Сити». Испания, США, Катар – вариантов у Сильвы достаточно.

    Йосип Иличич: незаменимый в «Аталанте». Там Иличича все устраивает, но в последнее время он часто вспоминает о мечтах побороться за какой-нибудь кубок.

    Артем Дзюба: продлит ли «Зенит» с ним контракт или Дзюба все-таки уедет куда-нибудь в Европу?

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    Удивительно, но эти 10 футболистов сейчас без работы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images.de, imago sportfotodienst, Keystone Press Agency, ZUMAPRESS, AFLO, dpa/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9307

      Cules2013 29 минут назад

      Сильва вроде намекал на завершение карьеры, не?
      Сколько интересных игроков. Можно пополнить лавку Барсы очень качественно и относительно недорого.

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      Рейтинг: +9318

      DeStar > Cules2013 3 минуты назад

      Мертенс, думаю , барсе бы очень хорошо подошёл

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