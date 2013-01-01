Как много классных игроков будут летом без команды

Кавани, Гетце и другие топы.

Зимнее трансферное окно закрылось больше недели назад – главные сделки уже заключены. Сейчас интересно понаблюдать за игроками, чьи контракты заканчиваются летом. В июле они станут свободными агентами, а пока могут подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Представили топ-10 самых дорогих футболистов с истекающими контрактами (данные взяты с Transfermarkt).

У этих игроков также заканчиваются контракты следующим летом:

Блез Матюиди: один из важнейших игроков «Юве». Вряд ли он уедет из Турина в конце сезона.

Ян Вертонген: его агент допустил уход из «Тоттенхэма», но пока Вертонген еще ведет переговоры о новом контракте.

Педро: он давно потерял место в старте «Челси». Возвращение в Испанию – самый вероятный сценарий под продолжение карьеры Педро.

Левен Курзава: еще один кандидат на уход из «ПСЖ». Тут все просто: контракт с ним Париж не продлит, на Курзава уже нацеливаются другие команды.

Давид Сильва: спустя 10 лет он покинет «Сити». Испания, США, Катар – вариантов у Сильвы достаточно.

Йосип Иличич: незаменимый в «Аталанте». Там Иличича все устраивает, но в последнее время он часто вспоминает о мечтах побороться за какой-нибудь кубок.

Артем Дзюба: продлит ли «Зенит» с ним контракт или Дзюба все-таки уедет куда-нибудь в Европу?

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