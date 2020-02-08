Соболев забил дебютный гол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился во время матча третьего тура Кубка «Париматч» Премьер против «Партизана».

Этот гол стал дебютным для 22-летнего футболиста в составе московской команды.

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

У столичного клуба есть опция выкупа форварда.