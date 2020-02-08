Соболев забил дебютный гол за «Спартак»

Ну пожалуй на этот сезон достаточно!
Гыгы
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился во время матча третьего тура Кубка «Париматч» Премьер против «Партизана».
Этот гол стал дебютным для 22-летнего футболиста в составе московской команды.
- Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
- У столичного клуба есть опция выкупа форварда.
Есть первый гол Соболева за «Спартак»2:2. Но красно-белым для победы в турнире нужно еще:https://t.co/5jmsgD0fyu#КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/onbxZsGdZx— Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2020