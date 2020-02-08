Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Соболев забил дебютный гол за «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился во время матча третьего тура Кубка «Париматч» Премьер против «Партизана».

    Этот гол стал дебютным для 22-летнего футболиста в составе московской команды.

    • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • У столичного клуба есть опция выкупа форварда.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2165

      Борат 5 минут назад

      Ну пожалуй на этот сезон достаточно!
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1145

      Sviro 25 минут назад

      Соболеву удачи! А крысам счатливого пути в низший дивизион. Торгаши от футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NEONFOL 26 минут назад

      с почином

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13351

      slavutiq70 40 минут назад

      Начало есть надеемся на продолжение в оф,матчах,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2052

      Fancyfall 1 час назад

      с первым голом!
      главное, не расслабляться и продолжать в том же духе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      nominum 1 час назад

      И ещё Соболев дебютно не забил с двух метров.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +821

      seth343 > nominum 1 час назад

      Напомнил мне Погребняка)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4004

      Добрый Бобер 1 час назад

      Отличная новость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +471

      Dizgen 2 часа назад

      Так Держать!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4644

      Persona_non_Grata > Dizgen 2 часа назад

      Надеюсь , что будет еще лучше - еще были шансы .

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru