L'Equipe: Кавани перед закрытием зимнего трансферного окна отказал «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в январе мог оказаться в «Барселоне», сообщает L'Equipe.

По информации источника, перед закрытием зимнего трансферного окна каталонский клуб сделал предложение уругвайцу, но тот ответил отказом.

32-летний футболист предпочел дождаться лета и перейти в «Атлетико» на правах свободного агента.