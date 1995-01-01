L'Equipe: Кавани перед закрытием зимнего трансферного окна отказал «Барселоне»

Абсолютно верное решение, на подмену Суаресу, а потом на скамейке или аренда в бетис, лучше вернуться домой играть и приносить пользу
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в январе мог оказаться в «Барселоне», сообщает L'Equipe.
По информации источника, перед закрытием зимнего трансферного окна каталонский клуб сделал предложение уругвайцу, но тот ответил отказом.
32-летний футболист предпочел дождаться лета и перейти в «Атлетико» на правах свободного агента.
- Рыночная стоимость Кавани – 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард провел за «ПСЖ» 15 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.