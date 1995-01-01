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    L'Equipe: Кавани перед закрытием зимнего трансферного окна отказал «Барселоне»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в январе мог оказаться в «Барселоне», сообщает L'Equipe.

    По информации источника, перед закрытием зимнего трансферного окна каталонский клуб сделал предложение уругвайцу, но тот ответил отказом.

    32-летний футболист предпочел дождаться лета и перейти в «Атлетико» на правах свободного агента.

    • Рыночная стоимость Кавани – 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за «ПСЖ» 15 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      КАМПОСТЕР1 39 минут назад

      Абсолютно верное решение, на подмену Суаресу, а потом на скамейке или аренда в бетис, лучше вернуться домой играть и приносить пользу

      1
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      Рейтинг: +260

      Milaninho 49 минут назад

      Все правильно сделал, иначе повторил бы Ибрагимовича в Барсе

      1
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      Рейтинг: +9301

      Cules2013 > Milaninho 39 минут назад

      Да Ибра норм в Барсе играл, не быковала бы его царская рожа, и было бы всё путём. Он за Барсу за 29 матчей 16 голов забил и на поле был одним из лидеров. Именно его гол принёс победу в одном из Эль-классико. Тут вопросы лично к Ибре, и к руководству, которое ждало от него каких-то сумасшедших результатов.

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