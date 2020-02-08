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  • Соболев – о победе «Спартака» в Кубке «Париматч» Премьер: «Это только репетиция»

Соболев – о победе «Спартака» в Кубке «Париматч» Премьер: «Это только репетиция»

8 февраля 2020, 16:46
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы журналистов после победы своей команды в Кубке «Париматч» Премьер.

– Эмоции, конечно, только положительные, но это была только репетиция. Главное, чтобы в чемпионате взяли трофей и хорошо выступили в Кубке страны. В этом матче уже было полегче, с каждой игрой и тренировкой будет становиться все проще и проще.

– Поняли, почему не забили с близкого расстояния?

– Я пробежал просто и мяч попал в пятку, просто чуть-чуть не угадал направление.

– Тренер перед игрой особенно настраивал на победу?

– Всем хочется победить и не думаю, что тут нужны какие-то особые слова.

Сербы часто обращались к судьям, игра получилась нервной?

– С ними всегда так. Всегда стычки, это футбол. Меня особо не трогали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (5)
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Fancyfall
1581170055
вооот! правильное слово - репетиция! браво!
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латунный
1581170860
это ваш предел .соболь с детсва за спартак
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NEONFOL
1581173254
ещё бы трогали, детина такая))))
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