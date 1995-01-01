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    Соболев – о победе «Спартака» в Кубке «Париматч» Премьер: «Это только репетиция»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы журналистов после победы своей команды в Кубке «Париматч» Премьер.

    – Эмоции, конечно, только положительные, но это была только репетиция. Главное, чтобы в чемпионате взяли трофей и хорошо выступили в Кубке страны. В этом матче уже было полегче, с каждой игрой и тренировкой будет становиться все проще и проще.

    – Поняли, почему не забили с близкого расстояния?

    – Я пробежал просто и мяч попал в пятку, просто чуть-чуть не угадал направление.

    – Тренер перед игрой особенно настраивал на победу?

    – Всем хочется победить и не думаю, что тут нужны какие-то особые слова.

    Сербы часто обращались к судьям, игра получилась нервной?

    – С ними всегда так. Всегда стычки, это футбол. Меня особо не трогали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2

      Фанат Рубина 20 минут назад

      репетиция к чему, к фнл? ну тогда удачи вам там...

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      Рейтинг: +288

      NEONFOL 25 минут назад

      ещё бы трогали, детина такая))))

      0
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      Рейтинг: +1303

      латунный 1 час назад

      это ваш предел .соболь с детсва за спартак

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      Рейтинг: +2335

      alarm 1 час назад

      циркачам без репетиций никак)

      0
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      Рейтинг: +2052

      Fancyfall 1 час назад

      вооот! правильное слово - репетиция! браво!

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