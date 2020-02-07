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  • Полузащитник ЦСКА Марадишвили: «Лучшее, что может случиться, – это чемпионство»

Полузащитник ЦСКА Марадишвили: «Лучшее, что может случиться, – это чемпионство»

7 февраля 2020, 09:44
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о своих перспективах в московском клубе, а также о подготовке к возобновлению сезона в России.

«Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идет. В такой команде, как ЦСКА, с такими тренерами и партнерами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.

Лучшее, что может случиться, – это чемпионство ЦСКА. А мне хочется закрепиться в главной команде, приносить ей как можно больше пользы и наконец-то забить первый гол. Чемпионство реально. Если сильно чего-то захотеть – все придет», – сказал Марадишвили.

  • Константин Марадишвили вместе с молодежным составом ЦСКА выиграл в сезоне-2018/19 чемпионат России.
  • Он был капитаном того состава.
  • В составе ЦСКА полузащитник провел три матча.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Марадишвили Константин
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Давид59
1581061530
Скорей всего не случится
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