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    Полузащитник ЦСКА Марадишвили: «Лучшее, что может случиться, – это чемпионство»

    Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о своих перспективах в московском клубе, а также о подготовке к возобновлению сезона в России.

    «Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идет. В такой команде, как ЦСКА, с такими тренерами и партнерами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.

    Лучшее, что может случиться, – это чемпионство ЦСКА. А мне хочется закрепиться в главной команде, приносить ей как можно больше пользы и наконец-то забить первый гол. Чемпионство реально. Если сильно чего-то захотеть – все придет», – сказал Марадишвили.

    • Константин Марадишвили вместе с молодежным составом ЦСКА выиграл в сезоне-2018/19 чемпионат России.
    • Он был капитаном того состава.
    • В составе ЦСКА полузащитник провел три матча.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Давид59 16 минут назад

      Скорей всего не случится

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13960

      bset > Давид59 14 минут назад

      Бюджет на судей на весь сезон выделен?

      0
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