Полузащитник ЦСКА Марадишвили: «Лучшее, что может случиться, – это чемпионство»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о своих перспективах в московском клубе, а также о подготовке к возобновлению сезона в России.

«Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идет. В такой команде, как ЦСКА, с такими тренерами и партнерами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.

Лучшее, что может случиться, – это чемпионство ЦСКА. А мне хочется закрепиться в главной команде, приносить ей как можно больше пользы и наконец-то забить первый гол. Чемпионство реально. Если сильно чего-то захотеть – все придет», – сказал Марадишвили.