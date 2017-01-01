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    Сутормин: «Надо выигрывать чемпионат, а осенью выходить из группы в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свои выступления за питерский клуб в этом сезоне.

    — Как сейчас себя чувствуете в «Зените»?

    — Однозначно лучше, чем сразу после перехода в команду. Последние матчи 2019 года для меня самого стали показательными. Гораздо увереннее себя чувствовал, лучше понимал, что, где и как. Надеюсь, зимние сборы в этом смысле еще больше помогут, и к весне подойду в полной боевой готовности.

    — Вы дебютировали в Лиге чемпионов. Сбылась мечта?

    — Да! Шагнул еще на одну ступеньку. Но при этом очень хотелось попасть в плей-офф. Теперь надо выигрывать чемпионат, а осенью выходить из группы в Лиге чемпионов.

    — На сборах вас по-прежнему используют как универсала?

    Сергей Богданович все про меня знает. И если надо выйти где-то еще, конечно, сыграю. Вариативность, думаю, никуда не ушла.

    — Осенью вы практически не выходили в стартовом составе. Как к этому относитесь?

    — Спокойно. Конечно, хочется больше играть. Но мое дело работать, а решать тренерам. Кстати, сборы это еще и то место, где себя тоже можно проявлять. И доставлять штабу головную боль в плане выбора в будущем, – сказал Сутормин.

    • 26-летний Сутормин перешел в «Зенит» в июле 2019 года.
    • В этом сезоне игрок провел 15 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • После 19 туров питерцы идут на первом месте и опережают «Краснодар» на 11 очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +308

      elessar arnor 52 минуты назад

      какой простой, выйти из группы ему захотелось

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      Рейтинг: +2105

      alarm > elessar arnor 32 минуты назад

      3/7 выходов у нас. 42%. больше, чем у любого российского клуба.

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      Рейтинг: +2300

      raritet 53 минуты назад

      Планы , как и деньги любят тишину.

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      Рейтинг: +2357

      Alekxei Z. 58 минут назад

      Надо для начало место в основе завоевать , а уж потом о глобальном вести разговор.

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