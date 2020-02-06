Сутормин: «Надо выигрывать чемпионат, а осенью выходить из группы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свои выступления за питерский клуб в этом сезоне.

— Как сейчас себя чувствуете в «Зените»?

— Однозначно лучше, чем сразу после перехода в команду. Последние матчи 2019 года для меня самого стали показательными. Гораздо увереннее себя чувствовал, лучше понимал, что, где и как. Надеюсь, зимние сборы в этом смысле еще больше помогут, и к весне подойду в полной боевой готовности.

— Вы дебютировали в Лиге чемпионов. Сбылась мечта?

— Да! Шагнул еще на одну ступеньку. Но при этом очень хотелось попасть в плей-офф. Теперь надо выигрывать чемпионат, а осенью выходить из группы в Лиге чемпионов.

— На сборах вас по-прежнему используют как универсала?

— Сергей Богданович все про меня знает. И если надо выйти где-то еще, конечно, сыграю. Вариативность, думаю, никуда не ушла.

— Осенью вы практически не выходили в стартовом составе. Как к этому относитесь?

— Спокойно. Конечно, хочется больше играть. Но мое дело работать, а решать тренерам. Кстати, сборы это еще и то место, где себя тоже можно проявлять. И доставлять штабу головную боль в плане выбора в будущем, – сказал Сутормин.