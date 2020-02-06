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  • Сутормин: «Надо выигрывать чемпионат, а осенью выходить из группы в Лиге чемпионов»

Сутормин: «Надо выигрывать чемпионат, а осенью выходить из группы в Лиге чемпионов»

6 февраля 2020, 17:22
5

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свои выступления за питерский клуб в этом сезоне.

— Как сейчас себя чувствуете в «Зените»?

— Однозначно лучше, чем сразу после перехода в команду. Последние матчи 2019 года для меня самого стали показательными. Гораздо увереннее себя чувствовал, лучше понимал, что, где и как. Надеюсь, зимние сборы в этом смысле еще больше помогут, и к весне подойду в полной боевой готовности.

— Вы дебютировали в Лиге чемпионов. Сбылась мечта?

— Да! Шагнул еще на одну ступеньку. Но при этом очень хотелось попасть в плей-офф. Теперь надо выигрывать чемпионат, а осенью выходить из группы в Лиге чемпионов.

— На сборах вас по-прежнему используют как универсала?

Сергей Богданович все про меня знает. И если надо выйти где-то еще, конечно, сыграю. Вариативность, думаю, никуда не ушла.

— Осенью вы практически не выходили в стартовом составе. Как к этому относитесь?

— Спокойно. Конечно, хочется больше играть. Но мое дело работать, а решать тренерам. Кстати, сборы это еще и то место, где себя тоже можно проявлять. И доставлять штабу головную боль в плане выбора в будущем, – сказал Сутормин.

  • 26-летний Сутормин перешел в «Зенит» в июле 2019 года.
  • В этом сезоне игрок провел 15 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
  • После 19 туров питерцы идут на первом месте и опережают «Краснодар» на 11 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (5)
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raritet
1581000095
Планы , как и деньги любят тишину.
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Серж 69
1581007667
Хотеть то можно многого,но ведь и другие тоже хотят...Тут уж у кого хотелка крепче окажется,иначе никак.
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mihail200606
1581008014
Да фигня вообще.. Не вопрос..
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kliker
1581011202
Смешно. Футболист стоит дешевле игрока ФНЛ, а всё амбиции лигочемпионские.
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paracetamol
1581026106
Надо, надо... Старайся лучше!
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