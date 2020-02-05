Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «С «Балтикой» на связи. Посмотрим, что выйдет из этого»

Кокорин: «С «Балтикой» на связи. Посмотрим, что выйдет из этого»

5 февраля 2020, 17:14
13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с «Балтикой».

«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», – сказал Кокорин.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
  • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Балтика Кокорин Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1580912466
Из Калининграда проще в Европу бежать из страны)
Ответить
КАМПОСТЕР1
1580913774
Если решится, как следует утер бы нос Милеру с Ротенбергами, респект, только вот велика вероятность травли Кокоши на всех уровнях в России
Ответить
Бриг
1580915810
Кокорину нужен Зенит-1, чтобы летом, будучи свободным агентом, уехать за рубеж из приличной команды после успешного сезона в хороший клуб. Если бы хотел остаться в Зените на следующий сезон, согласился бы поиграть в Сочи. Но Сочи не подходит, как и Рубин, и Балтика, тем более.
Ответить
Миша13
1580916315
За бугор тебе Саня надо..кремлевские гниды тебя все равно травить будут.
Ответить
vladimir-7
1580916363
Нужно переходить в независимый от дающего, передающего и принимающего приказы клуб, но в России такого клуба нет. Кокорину необходимо остаться в Зените-2 до конца контракта с Зенитом, а потом переходить в другой зарубежный клуб. Иначе будет хуже каторги.
Ответить
САДЫЧОК
1580921919
Ему нужна только Европа , да видимо не дают ему возможность уехать . толстопузые очкарики !
Ответить
egrrr
1580923628
«с Балтикой 4 дня на связи» пьет пиво «Балтика» 4 дня чтоль?
Ответить
Chesn0k
1580924820
Чем балтика лучше сочи? или он с какой-то другой балтикой уже 4 дня связывается?
Ответить
Из Твери Леха
1580931790
Я уже ничего не понимаю. Не верю, что Кокоша ослаб до уровня какой-то там Балтики. Свалить бы ему куда-нить в Фейонрд)
Ответить
Nemchinevich I.P.
1581073892
Ребята не надо наш клуб Балтика оскорблять.Собрали со всей России ребят в две столицы,пальцы гнёте.Вы посмотрите в каких условиях в стране играют.Поиграет и вернётся в ваше болото, если захочет.Надо уважать младшего брата.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+