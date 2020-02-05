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    Кокорин: «С «Балтикой» на связи. Посмотрим, что выйдет из этого»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с «Балтикой».

    «С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», – сказал Кокорин.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
    • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

    Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11351

      vladimir-7 29 минут назад

      Нужно переходить в независимый от дающего, передающего и принимающего приказы клуб, но в России такого клуба нет.
      Кокорину необходимо остаться в Зените-2 до конца контракта с Зенитом,
      а потом переходить в другой зарубежный клуб. Иначе будет хуже каторги.

      3
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      Рейтинг: +1123

      Миша13 30 минут назад

      За бугор тебе Саня надо..кремлевские гниды тебя все равно травить будут.

      0
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      Рейтинг: +1500

      Бриг 38 минут назад

      Кокорину нужен Зенит-1, чтобы летом, будучи свободным агентом, уехать за рубеж из приличной команды после успешного сезона в хороший клуб. Если бы хотел остаться в Зените на следующий сезон, согласился бы поиграть в Сочи. Но Сочи не подходит, как и Рубин, и Балтика, тем более.

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      Рейтинг: +7354

      Вомбат 1 час назад

      На приличном уровне Балтика не играет. И оттуда его в сборную не возьмут. Так что это тухлый вариант, ненамного лучше Зенита-2. Лучше бы ему уйти в Рубин, который вроде бы выражал заинтересованность в нем. Но похоже, что Кириенко запретил клубам РПЛ переговоры с Кокориным. Значит пойдет в Балтику, а там и конец карьеры не за горами.

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      Рейтинг: +125

      КАМПОСТЕР1 1 час назад

      Если решится, как следует утер бы нос Милеру с Ротенбергами, респект, только вот велика вероятность травли Кокоши на всех уровнях в России

      1
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      Рейтинг: +570

      Semenycch 1 час назад

      Все правильно, общаться нужно. И играть на приличном уровне. А Сочи пошло в ж....у тому, кто травит Кокорина!

      1
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      Рейтинг: +13914

      bset 1 час назад

      Из Калининграда проще в Европу бежать из страны)

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