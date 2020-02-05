Кокорин: «С «Балтикой» на связи. Посмотрим, что выйдет из этого»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с «Балтикой».
«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», – сказал Кокорин.
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
- Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
- По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
- «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.
«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»
РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным
Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»
Источник: «Р-Спорт»