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    Игрок женского «Зенита» Астанкова: «Мой кумир – Дзюба. Он красавчик»

    Защитник женского «Зенита» Славяна Астанкова заявила, что ее футбольным кумиром является форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    — Славяна, с недавнего времени вы — игрок «Зенита». Расскажите, как складывалась ваша жизнь до этого момента.

    — Я родилась в Ростове-на-Дону. До девяти лет играла в футбол с парнями, после чего отчим отдал меня в женскую команду. И пошло-поехало: из Ростова попала в Москву, в училище олимпийского резерва, потом вернулась обратно. В прошлом году выступала за «Кубаночку».

    — У вас очень необычное имя. Расскажете, почему вас так назвали родители?

    — За имя спасибо моей маме! У выбора этого имени есть своя история, но я не буду ее рассказывать.

    — На какой позиции на поле чувствуете себя наиболее комфортно?

    — В полузащите.

    — Ваш футбольный кумир?

    — Наверное, такого нет. Хотя все-так есть — Дзюба! Он красавчик.

    — В заключение — традиционное послание болельщикам «Зенита».

    — Очень хочется, чтобы вас заинтересовал женский футбол! Знаю, что здесь любят мужской и к женскому не привыкли, но хотелось бы, чтобы и нас тоже полюбили. И мы будем все для этого делать — надеюсь, не хуже, чем основная команда «Зенита», – сказала Астанкова.

    РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      Волька 26 минут назад

      борат ты чмо!Вонючий бомж

      0
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      Рейтинг: +2057

      alarm 26 минут назад

      наши девки запросто порвали бы тарасовских девок в розовых стрингах, по недоразумению считающих себя мужским клубом. спартак - в ЖПЛ!

      1
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      Рейтинг: +61

      Волька 27 минут назад

      А ты дура!Тебе лучше сосать,а не говорить

      -1
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      Рейтинг: +2057

      alarm > Волька 26 минут назад

      ну так и соси, раз особо говорить у тебя не получается.

      1
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      Рейтинг: +3684

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Астанкова-конечно он , красавчик ! Являясь серой посредственностью ..год назад более 7 месяцев не забивая в чемпионате голов...раскрутиться и обляпаться в один миг-это надо быть " Красавчиком " !

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      Рейтинг: +2055

      Борат 44 минуты назад

      щас рылы будут хрюкать, что их кумир деми дезув и борька моисеев !
      гы-гы
      противные хряки !

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