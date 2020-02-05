Игрок женского «Зенита» Астанкова: «Мой кумир – Дзюба. Он красавчик»

Защитник женского «Зенита» Славяна Астанкова заявила, что ее футбольным кумиром является форвард «Зенита» Артем Дзюба.

— Славяна, с недавнего времени вы — игрок «Зенита». Расскажите, как складывалась ваша жизнь до этого момента.

— Я родилась в Ростове-на-Дону. До девяти лет играла в футбол с парнями, после чего отчим отдал меня в женскую команду. И пошло-поехало: из Ростова попала в Москву, в училище олимпийского резерва, потом вернулась обратно. В прошлом году выступала за «Кубаночку».

— У вас очень необычное имя. Расскажете, почему вас так назвали родители?

— За имя спасибо моей маме! У выбора этого имени есть своя история, но я не буду ее рассказывать.

— На какой позиции на поле чувствуете себя наиболее комфортно?

— В полузащите.

— Ваш футбольный кумир?

— Наверное, такого нет. Хотя все-так есть — Дзюба! Он красавчик.

— В заключение — традиционное послание болельщикам «Зенита».

— Очень хочется, чтобы вас заинтересовал женский футбол! Знаю, что здесь любят мужской и к женскому не привыкли, но хотелось бы, чтобы и нас тоже полюбили. И мы будем все для этого делать — надеюсь, не хуже, чем основная команда «Зенита», – сказала Астанкова.

РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба