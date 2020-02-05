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  • Игрок женского «Зенита» Астанкова: «Мой кумир – Дзюба. Он красавчик»

Игрок женского «Зенита» Астанкова: «Мой кумир – Дзюба. Он красавчик»

5 февраля 2020, 16:21
7

Защитник женского «Зенита» Славяна Астанкова заявила, что ее футбольным кумиром является форвард «Зенита» Артем Дзюба.

— Славяна, с недавнего времени вы — игрок «Зенита». Расскажите, как складывалась ваша жизнь до этого момента.

— Я родилась в Ростове-на-Дону. До девяти лет играла в футбол с парнями, после чего отчим отдал меня в женскую команду. И пошло-поехало: из Ростова попала в Москву, в училище олимпийского резерва, потом вернулась обратно. В прошлом году выступала за «Кубаночку».

— У вас очень необычное имя. Расскажете, почему вас так назвали родители?

— За имя спасибо моей маме! У выбора этого имени есть своя история, но я не буду ее рассказывать.

— На какой позиции на поле чувствуете себя наиболее комфортно?

— В полузащите.

— Ваш футбольный кумир?

— Наверное, такого нет. Хотя все-так есть — Дзюба! Он красавчик.

— В заключение — традиционное послание болельщикам «Зенита».

— Очень хочется, чтобы вас заинтересовал женский футбол! Знаю, что здесь любят мужской и к женскому не привыкли, но хотелось бы, чтобы и нас тоже полюбили. И мы будем все для этого делать — надеюсь, не хуже, чем основная команда «Зенита», – сказала Астанкова.

РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1580909669
Астанкова-конечно он , красавчик ! Являясь серой посредственностью ..год назад более 7 месяцев не забивая в чемпионате голов...раскрутиться и обляпаться в один миг-это надо быть " Красавчиком " !
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Волька
1580910243
А ты дура!Тебе лучше сосать,а не говорить
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Волька
1580910297
борат ты чмо!Вонючий бомж
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yarik1_78
1580913173
Что то не айс она какая то на вид.
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Armani nn
1580914090
Знатно подлизнула..
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Из Твери Леха
1580932049
— Во-первых, мы не господа! — Во-первых, Вы мужчина или женщина? — Какая разница, товарищ?! — Я женщина!
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