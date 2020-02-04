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    Кьеллини приступил к тренировкам с «Ювентусом». Он пропустил полгода из-за разрыва «крестов»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини приступил к тренировкам с туринской командой.

    35-летний футболист восстановился после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Он пропустил из-за травмы полгода.

    «На поле с моими одноклубниками, великолепное чувство», – написал итальянец в твиттере.

    • Кьеллини порвал «кресты» в августе 2019 года.
    • Он выступает за «Юве» на протяжении 14 лет.
    • Летом 2020 года у игрока заканчивается контракт.

    Источник: Твиттер Джорджо Кьеллини

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