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  • Кьеллини приступил к тренировкам с «Ювентусом». Он пропустил полгода из-за разрыва «крестов»

Кьеллини приступил к тренировкам с «Ювентусом». Он пропустил полгода из-за разрыва «крестов»

5 февраля 2020, 09:17

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини приступил к тренировкам с туринской командой.

35-летний футболист восстановился после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Он пропустил из-за травмы полгода.

«На поле с моими одноклубниками, великолепное чувство», – написал итальянец в твиттере.

  • Кьеллини порвал «кресты» в августе 2019 года.
  • Он выступает за «Юве» на протяжении 14 лет.
  • Летом 2020 года у игрока заканчивается контракт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Джорджо Кьеллини
Италия. Серия А Ювентус Кьеллини Джорджо
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