Кьеллини приступил к тренировкам с «Ювентусом». Он пропустил полгода из-за разрыва «крестов»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини приступил к тренировкам с туринской командой.
35-летний футболист восстановился после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Он пропустил из-за травмы полгода.
«На поле с моими одноклубниками, великолепное чувство», – написал итальянец в твиттере.
- Кьеллини порвал «кресты» в августе 2019 года.
- Он выступает за «Юве» на протяжении 14 лет.
- Летом 2020 года у игрока заканчивается контракт.
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Источник: Твиттер Джорджо Кьеллини