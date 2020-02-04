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  • «Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ

«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ

4 февраля 2020, 19:19
10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.

«Прядкин выдвинут «Зенитом», – сказал Медведев.

  • Выборы пройдут 17 марта.
  • Ранее «Уфа» выдвинула Прядкина на пост президента РПЛ.
  • 58-летний функционер руководит лигой с ноября 2007 года.
  • 16 января клубы РПЛ единогласно переизбрали Прядкина на новый пятилетний срок, но РФС результаты этого голосования аннулировал.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Прядкин Сергей Медведев Александр
Комментарии (10)
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evgevg13
1580833718
надо же козырнуть, что именно они- типа в дальнейшем зачтется
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Путник 13
1580834672
Стыдно за Зенит. Гниёт команда благодаря руководителям. Превращается ещё в один придаток кремлёвской политики. Жаль в Питере одна команда. За Зенит последнее время болеть не хочется.
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Ганнибал Лектор
1580835906
Лучше бы своего тренера поддерживали, а не кремлевскую мафию
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paracetamol
1580842511
У Медведева крыша поехала. Теперь это очевидно всем!
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Hektor 84
1580853180
А что по этому поводу думает товарищ Дюков?
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arok
1580860620
Так скоро Зенит сам начнёт на свои игры и судей назначать, календарь игр выстраивать.
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Lilipyt
1580862480
Если он руководит лигой с 2007 года, то пора менять, потому что лига падает все ниже и ниже, скоро Казахстан догоним и обгоним. Так же надо изменить структуру выбора. Клубы не должны предоставлять "своего" представителя, это подрывает честность и приводит к сомнительным решениям. Я бы вообще исключил возможность клубов влиять на выборы высокопоставленных лиц в футбольной структуре. Футбол на гос поддержке и бизнес не должен иметь права влиять на государственные интересы по развитию спорта. Лига должна учитывать интересы клубов находящихся в нижней части таблицы. Если им будет хорошо, то тем кто выше будет прекрасно.
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