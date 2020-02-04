«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.
«Прядкин выдвинут «Зенитом», – сказал Медведев.
- Выборы пройдут 17 марта.
- Ранее «Уфа» выдвинула Прядкина на пост президента РПЛ.
- 58-летний функционер руководит лигой с ноября 2007 года.
- 16 января клубы РПЛ единогласно переизбрали Прядкина на новый пятилетний срок, но РФС результаты этого голосования аннулировал.
Источник: Sport24