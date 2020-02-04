«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.

«Прядкин выдвинут «Зенитом», – сказал Медведев.