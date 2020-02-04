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    «Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.

    «Прядкин выдвинут «Зенитом», – сказал Медведев.

    • Выборы пройдут 17 марта.
    • Ранее «Уфа» выдвинула Прядкина на пост президента РПЛ.
    • 58-летний функционер руководит лигой с ноября 2007 года.
    • 16 января клубы РПЛ единогласно переизбрали Прядкина на новый пятилетний срок, но РФС результаты этого голосования аннулировал.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1359

      Ганнибал Лектор 47 минут назад

      Лучше бы своего тренера поддерживали, а не кремлевскую мафию

      0
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      Рейтинг: -2392

      gosproektikabinet > Ганнибал Лектор 7 минут назад

      зенит часть мафии

      0
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      Рейтинг: +3014

      Путник 13 1 час назад

      Стыдно за Зенит. Гниёт команда благодаря руководителям. Превращается ещё в один придаток кремлёвской политики. Жаль в Питере одна команда. За Зенит последнее время болеть не хочется.

      0
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      Рейтинг: +1081

      evgevg13 1 час назад

      надо же козырнуть, что именно они- типа в дальнейшем зачтется

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