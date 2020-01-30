Главные новости дня. Смолов перешел в «Сельту», Рохо – из «МЮ» в «Эстудиантес»

Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые».

«Зенит» объявил об уходе Мака.

«Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса.

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа.

Агент Исламхана: «Аль-Айн» предложил Бауыржану контракт на пять месяцев».

Экс-защитник «Спартака» Рохо перешел из «МЮ» в «Эстудиантес».

Официально: Смолов перешел в «Сельту»

Уткин: «Переговоры Кокорина с другими клубами заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело».

Анализируем 5 важных трансферов последних дней