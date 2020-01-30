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  • Главные новости дня. Смолов перешел в «Сельту», Рохо – из «МЮ» в «Эстудиантес»

Главные новости дня. Смолов перешел в «Сельту», Рохо – из «МЮ» в «Эстудиантес»

30 января 2020, 20:38
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Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые».

«Зенит» объявил об уходе Мака.

«Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса.

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа.

Агент Исламхана: «Аль-Айн» предложил Бауыржану контракт на пять месяцев».

Экс-защитник «Спартака» Рохо перешел из «МЮ» в «Эстудиантес».

Официально: Смолов перешел в «Сельту»

Уткин: «Переговоры Кокорина с другими клубами заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело».

Анализируем 5 важных трансферов последних дней

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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polt
1580417687
Думал будет сидеть на попе ровно в РПЛ, а он, надо же, решил еще попробовать поиграть. Ну удачи ему.
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skontorov
1580422041
Перестаньте терзать себя насчет лишнего веса, просто попробуйте этот уникальный способ и ваша жизнь уже не будет прежней Как сбросить 9 кг. за 1 неделю? Скажете нереально?! Я сумел, без диет и прочей ерунды добиться того веса о котором мечтала! Вот моя история - http://2qu.ru/menns Не медли со своим здоровьем.
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