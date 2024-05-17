Латышонок из «Балтики» близок к трансферу в «Зенит»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок вскоре должен пополнить «Зенит».
«Зенит» ведет активную работу по трансферу Латышонка. Переход еще до конца не согласован, но мои источники утверждают, что в Питере уже считают Евгения своим.
Вместе с тем на героя Калининграда, который всего полгода назад утверждал, что останется в «Балтике» на следующий сезон (его контракт действует до лета 2025-го), есть и другие претенденты из первой восьмерки клубов РПЛ. В том числе ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов.
- 25-летний игрок – воспитанник «Краснодара».
- Латышонок в Калининграде с 2019 года.
- «Балтика» – в зоне вылета РПЛ.