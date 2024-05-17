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    Латышонок из «Балтики» близок к трансферу в «Зенит»

    Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок вскоре должен пополнить «Зенит».

    «Зенит» ведет активную работу по трансферу Латышонка. Переход еще до конца не согласован, но мои источники утверждают, что в Питере уже считают Евгения своим.

    Вместе с тем на героя Калининграда, который всего полгода назад утверждал, что останется в «Балтике» на следующий сезон (его контракт действует до лета 2025-го), есть и другие претенденты из первой восьмерки клубов РПЛ. В том числе ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • 25-летний игрок – воспитанник «Краснодара».
    • Латышонок в Калининграде с 2019 года.
    • «Балтика» – в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии (14)
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    BarStep
    1715961312
    Только сразу в ворота., нех на лавке мариновать
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    волчарик
    1715961471
    Понеслась коза по кочкам. После таких вбросов,не дай бог парень ошибется в финале,карьеру сломать можно.
    Ответить
    The only one
    1715961718
    Ну да, ну да. Особенно актуально перед финалом. Теперь у парня выбор: сделать подарок Зениту и слить Балтику. Или отодрать Зенит и идти в другую команду. А вообще со стороны Зенита подленько перед финалом делать такие провокации. Но в этом вся их гнилая суть.
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    qawzsexdr
    1715963275
    Чем ближе трансферное окно, тем больше утиного семейства
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    ...уефан
    1715963295
    ...похоже, с этой новости начался финал кубка...
    Ответить
    ziborock
    1715963366
    Главное до финала кубка успеть договориться!)
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715964317
    пусть переходит
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    Алексей З
    1715965014
    В преддверии финала эта новость ну точно не айс. Хотя , где Зенит и Газпром ( РФС) о репутации разговора быть не может. В натуре Зенит- позор российского Футбола.
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    MazaiNN
    1715965731
    Балтика соломку стелит..
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    Спартач80
    1715966595
    Карпов спивается, его прогнозы давно - пыль...
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