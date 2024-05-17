Семин объяснил, чем его не устраивает штаб Станковича в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин недоволен, что в штабе Деяна Станковича не будет россиян.

Серб примет команду по окончании сезона.

«Меня интересует один вопрос. Когда-то в «Локомотив» привезли огромную группу специалистов, и в этой группе не нашлось места российским тренерам «Локомотива». В данной ситуации меня это волнует. Вполне возможно, он хороший тренер, возможно, будут результаты, но он уйдет когда-то. Если бы с ним рядом работали наши специалисты, значит, у нас в стране остались бы тренеры, которые проанализировали бы его работу. Это был бы плюс для развития нашего футбола.

Когда я работал тренером за границей, мне говорили: «Ты с собой можешь взять максимум двух человек, потому что вы уйдете, а кто-то же из наших тренеров должен остаться», – сказал Семин.