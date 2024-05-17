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    • Семин объяснил, чем его не устраивает штаб Станковича в «Спартаке»

    Семин объяснил, чем его не устраивает штаб Станковича в «Спартаке»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин недоволен, что в штабе Деяна Станковича не будет россиян.

    • Серб примет команду по окончании сезона.

    «Меня интересует один вопрос. Когда-то в «Локомотив» привезли огромную группу специалистов, и в этой группе не нашлось места российским тренерам «Локомотива». В данной ситуации меня это волнует. Вполне возможно, он хороший тренер, возможно, будут результаты, но он уйдет когда-то. Если бы с ним рядом работали наши специалисты, значит, у нас в стране остались бы тренеры, которые проанализировали бы его работу. Это был бы плюс для развития нашего футбола.

    Когда я работал тренером за границей, мне говорили: «Ты с собой можешь взять максимум двух человек, потому что вы уйдете, а кто-то же из наших тренеров должен остаться», – сказал Семин.

    • Станкович-тренер брал чемпионаты Сербии и Венгрии.
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1715973944
    Не будет толку и от этого физрука в спаме
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    NewLife
    1715975025
    Старческий маразм.
    Ответить
    timon2401
    1715976649
    Интересно вот, эти которые так топчут за "своих местных", ездят на отечественных авто, покупают отечественную технику в дом, пользуются российскими телефонами...
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