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  • Агент Исламхана: «Аль-Айн» предложил Бауыржану контракт на пять месяцев»

Агент Исламхана: «Аль-Айн» предложил Бауыржану контракт на пять месяцев»

30 января 2020, 15:47
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Полузащитник Бауржан Исламхан, проходивший просмотр в «Зените», близок к переходу в «Аль-Айн».

Агент игрока Марат Арчегов рассказал о деталях контракта, который Исламхан может подписать с эмиратским клубом.

«Контракт рассчитан на пять месяцев – с возможностью продления, если Бауыржану там понравится. Клуб атаковал нас по поводу привлечения в свой состав капитана национальной сборной Казахстана недели две. И дело не только в привлекательных условиях – Исламхана очень хотел видеть в команде тренер «Аль-Айна», плюс они квалифицировались в Азиатскую Лигу Чемпионов, – сказал Арчегов.

  • 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
  • Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
  • Исламхан – свободный агент. Его последним клубом был «Кайрат».

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Источник: Sports.kz
Россия. Премьер-лига Аль-Айн Зенит Исламхан Бауржан
Комментарии (2)
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Cromathaar
1580391704
В товарняках Зенита понравился в целом, могли бы и оставить. Тем более, что Мака и Краневиттера уже сплавили.
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paracetamol
1580402276
Что такое Аль-Айн?
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