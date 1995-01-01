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    Агент Исламхана: «Аль-Айн» предложил Бауыржану контракт на пять месяцев»

    Полузащитник Бауржан Исламхан, проходивший просмотр в «Зените», близок к переходу в «Аль-Айн».

    Агент игрока Марат Арчегов рассказал о деталях контракта, который Исламхан может подписать с эмиратским клубом.

    «Контракт рассчитан на пять месяцев – с возможностью продления, если Бауыржану там понравится. Клуб атаковал нас по поводу привлечения в свой состав капитана национальной сборной Казахстана недели две. И дело не только в привлекательных условиях – Исламхана очень хотел видеть в команде тренер «Аль-Айна», плюс они квалифицировались в Азиатскую Лигу Чемпионов, – сказал Арчегов.

    • 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
    • Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
    • Исламхан – свободный агент. Его последним клубом был «Кайрат».

    Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»

    Источник: Sports.kz

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: -650

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Удачи Бато !

      0
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      Рейтинг: +526

      Cromathaar 1 час назад

      В товарняках Зенита понравился в целом, могли бы и оставить. Тем более, что Мака и Краневиттера уже сплавили.

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