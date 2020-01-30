Агент Исламхана: «Аль-Айн» предложил Бауыржану контракт на пять месяцев»

Полузащитник Бауржан Исламхан, проходивший просмотр в «Зените», близок к переходу в «Аль-Айн».

Агент игрока Марат Арчегов рассказал о деталях контракта, который Исламхан может подписать с эмиратским клубом.

«Контракт рассчитан на пять месяцев – с возможностью продления, если Бауыржану там понравится. Клуб атаковал нас по поводу привлечения в свой состав капитана национальной сборной Казахстана недели две. И дело не только в привлекательных условиях – Исламхана очень хотел видеть в команде тренер «Аль-Айна», плюс они квалифицировались в Азиатскую Лигу Чемпионов, – сказал Арчегов.

26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.

Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.

Исламхан – свободный агент. Его последним клубом был «Кайрат».

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