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    • «Хочется наказания для «Краснодара» и «Зенита»: Булыкин надеется на чемпионство «Динамо»

    «Хочется наказания для «Краснодара» и «Зенита»: Булыкин надеется на чемпионство «Динамо»

    Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассчитывает на чемпионство команды в этом сезоне.

    «Хочется, чтобы «Динамо» стало чемпионом. «Краснодар» и «Зенит» безответственно проявили себя в концовке сезона. Хочется, чтобы футбол их за это наказал. Болельщики «Динамо» давно ждут чемпионства. Сейчас такой реальный шанс, когда всe в руках «Динамо».

    Футболистам надо донести, что впереди два матча жизни. Руководство и тренерский штаб должны сделать всe, чтобы футболисты вышли очень замотивированными и отдались на 200% в этих играх. Тогда уже можно не смотреть, как сыграет «Зенит» или «Краснодар», – сказал Булыкин.

    • «Динамо» для титула достаточно набрать 4 очка в 2 оставшихся турах.
    • Соперники – «Крылья Советов» и «Краснодар».
    • «Динамо» не брало чемпионат с 1976 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии (7)
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    morgan59
    1715961213
    Не получится не смотреть, как Краснодар будет играть против Динамо
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    fakeid
    1715961278
    ну выиграют - и выиграют. а дальше что? будет как со спартаком или локо недавно. выиграли, нажрались, а потом давай увольнять тренеров и разгонять игроков. ни к чему такие чемпионства не привели, по сути. но галочку поставили, да.
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    sined1951
    1715967018
    Согласен с товарищем на все 100%. Динамо не стабильно, не показывает уверенную чемпионскую игру. Если в этом сезоне сумеют завоевать 1-е место воспользовавшись слабостью Зенита, то будут молодцы.Но с этим составом надолго их не хватит.
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