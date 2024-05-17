«Хочется наказания для «Краснодара» и «Зенита»: Булыкин надеется на чемпионство «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассчитывает на чемпионство команды в этом сезоне.

«Хочется, чтобы «Динамо» стало чемпионом. «Краснодар» и «Зенит» безответственно проявили себя в концовке сезона. Хочется, чтобы футбол их за это наказал. Болельщики «Динамо» давно ждут чемпионства. Сейчас такой реальный шанс, когда всe в руках «Динамо».

Футболистам надо донести, что впереди два матча жизни. Руководство и тренерский штаб должны сделать всe, чтобы футболисты вышли очень замотивированными и отдались на 200% в этих играх. Тогда уже можно не смотреть, как сыграет «Зенит» или «Краснодар», – сказал Булыкин.