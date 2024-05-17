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    Моуринью повлиял на назначение Станковича в «Спартак»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил о влиянии Жозе Моуринью на приход в «Спартак» главного тренера Деяна Станковича.

    • Серб примет команду летом.

    «Будет, конечно, некоторым преувеличением назвать теневым дирижером назначения Станковича в «Спартак» Жозе Моуринью, но и доля истины в этом есть. Мне подтвердили, что Деян дружит с легендарным португальцем, у которого играл одну из ключевых ролей в «Интере», а спортивный директор красно-белых Томаш Амарал знаком с Моуринью и наверняка разговаривал с ним, выбирая кандидатов.

    Четкой и прямой взаимосвязи между возникновением фигуры Станковича применительно к «Спартаку» и рекомендацией Жозе все же нет, но частичная – присутствует», – написал Рабинер.

    • Станкович и Моуринью брали с «Интером» Лигу чемпионов.
    • Португалец без работы с зимы, когда его уволили из «Ромы».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии (6)
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    FCSpartakM
    1715960496
    что за херню я сейчас прочитал?
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    alefreddy
    1715962875
    все туманно как на Альбионе
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    ...уефан
    1715963780
    ...если искать связь между событиями, посмотрите на небо, каждый из нас смотрит на него, и Моуринью и Станкович и Амарал...
    Ответить
    Алексей З
    1715965593
    Началось !!! Пошла конспирология. 3-4 года назад Мауринью приезжал на хоккей в Балашиху , если "цепочку" по Рабинеру выстраивать , то и я принял участие в назначении Станковича . Это юмор , не подумайте плохого.
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