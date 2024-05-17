Моуринью повлиял на назначение Станковича в «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил о влиянии Жозе Моуринью на приход в «Спартак» главного тренера Деяна Станковича.

Серб примет команду летом.

«Будет, конечно, некоторым преувеличением назвать теневым дирижером назначения Станковича в «Спартак» Жозе Моуринью, но и доля истины в этом есть. Мне подтвердили, что Деян дружит с легендарным португальцем, у которого играл одну из ключевых ролей в «Интере», а спортивный директор красно-белых Томаш Амарал знаком с Моуринью и наверняка разговаривал с ним, выбирая кандидатов.

Четкой и прямой взаимосвязи между возникновением фигуры Станковича применительно к «Спартаку» и рекомендацией Жозе все же нет, но частичная – присутствует», – написал Рабинер.