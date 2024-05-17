Подробности предложения «Спартака» защитнику ЦСКА Лукину

«Спартак» продолжает попытки заполучить защитника ЦСКА Матвея Лукина.

«Действующее соглашение с Матвеем у ЦСКА истекает через год, но москвичи давно хотят продлить парня. Его зарплата – 2 миллиона рублей в месяц. «Армейцы» готовы положить ему 3 мульта и лесенку с понятным ростом за сыгранные матчи.

«Спартак», в свою очередь, сразу предлагает Лукину оклад в 7 миллионов за месяц. Сторона же игрока в лице агента Тимофея Бердышева хочет получить зарплату на уровне Игоря Дивеева – это в районе 12-13 миллионов рублей в месяц», – написал инсайдер Иван Карпов.