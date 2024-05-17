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    Подробности предложения «Спартака» защитнику ЦСКА Лукину

    «Спартак» продолжает попытки заполучить защитника ЦСКА Матвея Лукина.

    «Действующее соглашение с Матвеем у ЦСКА истекает через год, но москвичи давно хотят продлить парня. Его зарплата – 2 миллиона рублей в месяц. «Армейцы» готовы положить ему 3 мульта и лесенку с понятным ростом за сыгранные матчи.

    «Спартак», в свою очередь, сразу предлагает Лукину оклад в 7 миллионов за месяц. Сторона же игрока в лице агента Тимофея Бердышева хочет получить зарплату на уровне Игоря Дивеева – это в районе 12-13 миллионов рублей в месяц», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Бердышев в 2020 году организовал трансфер в «Спартак» Александра Кокорина.
    • Рыночная стоимость Лукина – 500 тысяч евро.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 11 матчах главной команды.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (7)
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    R_a_i_n
    1715970718
    Один конявый есть уже. Хватит.
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    Красногвардейчик
    1715971431
    Дорогой лавочник однако) Ну а чё надо продать как Медину, пусть мучаются)
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    Вомбат
    1715971688
    Неплохо платят в Спартаке. Игроку ротации 7 млн в месяц то есть почти 900 тыс евро в год. Для сравнения, в Зените Караваев и Алип получают по 650 тыс евро в год, а Ахметов и Васильев вдвое меньше.
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    alefreddy
    1715971960
    утка никто не даст ему таких денег
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    JIEGEHDA
    1715972263
    С двух до семи предложили а хотят с двух до 12 . Крутяк . Там не игрок растет а целый бизнесмен е пт.
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    ivany4
    1715973533
    Опять разводят на споры.)) А всего лишь - телеграм канал болтуна Карпова! Кто нибудь видел русского игрока. играющего в России, стоимостью в 500 тыс евро, с зарплатой в 1,5 млн $ в год(!). ???))) Читайте от кого новость, и думайте, стоит ли это обсуждать. Смех продлевает жизнь.
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    Алексей З
    1715975671
    офигеть зп , 1. 2. 7. 12 это всё млн/месяц !!! Полупустые трибуны !!! Страна дураков !!! Денег больше девать некуда, построили Коммунизм !
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