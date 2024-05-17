Непомнящий признался в нелюбви к «Зениту»

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, что не любит «Зенит».

– Звездного спортсмена попросили рассказать несколько малоизвестных фактов о себе. Стал перечислять: «Аллергия на грейпфрут. Быстро обгораю на солнце. Ненавижу реалити-шоу...». Как ответите вы?

– В разгар пандемии полюбил готовить. Прямо удовольствие получаю от процесса. Открываю кулинарную книгу, нахожу какой-нибудь интересный рецепт – и вперед. У меня было много разных хобби. Сейчас готовка – одно из них.

– Факт номер два?

– Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит».

– С лицемерами понятно. А «Зенит» почему?

– Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» – команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции – «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают.