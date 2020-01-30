«Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса

Форвард «Барселоны» Карлес Перес перешел в «Рому».
Соглашение с римлянами будет действовать до конца сезона. Вместе с презентацией игрока «Рома» показала объявления о пропавших детях.
По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендовали «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Севилья».
- 21-летний Перес – воспитанник «Барсы».
- Игрок дебютировал за основную команду каталонцев в мае 2019 года.
- С тех пор он провел 13 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: твиттер «Ромы»