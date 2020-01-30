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«Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса

30 января 2020, 14:18
5

Форвард «Барселоны» Карлес Перес перешел в «Рому».

Соглашение с римлянами будет действовать до конца сезона. Вместе с презентацией игрока «Рома» показала объявления о пропавших детях.

По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендовали «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Севилья».

  • 21-летний Перес – воспитанник «Барсы».
  • Игрок дебютировал за основную команду каталонцев в мае 2019 года.
  • С тех пор он провел 13 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ромы»
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Рома Перес Карлес
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1580384095
Ой бл ядь а кого вы вообще покупать то будете ? В этом сезоне и так мало че светит почему надо отдавать переса и не давать играть ему ?
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Barçist
1580390578
Немного не так:Карлес Перес будет предоставлен в аренду «Роме» до 30 июня за плату в 1 миллион евро. Рома будет выплачивать игроку заработную плату и обязана выкупить игрока за 11 миллионов евро, плюс 3,5 миллиона бонусов после окончания кредита.
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Cules2013
1580407598
Сделка в общем-то норм, но без адекватной замены - это зря. Сейчас и так в атаке проблемы (хотя в какой линии у Барсы их нет? Даже во вратарской, т.к. Нето слабоват оказался как дублёр тер Штегена). Даже, если сейчас на флажке кого-то возьмём, то это будет временное решение и летом опять кого-то искать нужно будет.
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