«Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса

Форвард «Барселоны» Карлес Перес перешел в «Рому».

Соглашение с римлянами будет действовать до конца сезона. Вместе с презентацией игрока «Рома» показала объявления о пропавших детях.

По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендовали «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Севилья».

21-летний Перес – воспитанник «Барсы».

Игрок дебютировал за основную команду каталонцев в мае 2019 года.

С тех пор он провел 13 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.