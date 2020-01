«Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса

Форвард «Барселоны» Карлес Перес перешел в «Рому».

Соглашение с римлянами будет действовать до конца сезона. Вместе с презентацией игрока «Рома» показала объявления о пропавших детях.

По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендовали «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Севилья».

Official: Carles Perez is now a Roma player!Even one missing child is one too many. #ASRoma have teamed up with organisations around the world to help the search – including for the seven youngsters featured here. pic.twitter.com/4W33XKVhUF