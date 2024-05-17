Аленичев объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался о том, что болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Зенита».

Игра в Воронеже на прошлой неделе завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.

Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

«Понимаю. Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за пять туров до конца выигрывать чемпионат.

Но, к сожалению для «Зенита», они это не сделали. Я не считаю это позором, но это недоработка тренерского штаба и, в большей степени, футболистов», – сказал Аленичев.