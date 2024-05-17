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    • Аленичев объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Аленичев объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался о том, что болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Зенита».

    • Игра в Воронеже на прошлой неделе завершилась со счетом 1:1.
    • Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.
    • Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

    «Понимаю. Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за пять туров до конца выигрывать чемпионат.

    Но, к сожалению для «Зенита», они это не сделали. Я не считаю это позором, но это недоработка тренерского штаба и, в большей степени, футболистов», – сказал Аленичев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:21
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    Комментарии (13)
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    qwertyйцукен
    1715970875
    Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты===== Да по ходу этим недовольны не только воронежские.Гы гы
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    VVM1964
    1715972769
    Аленичев, не юли - позор он и есть позор !!! )))
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    WE ARE FOR PETER
    1715973106
    Завидовать плохо! А кричали пара десятков сельпошников,у которых пустой мозг! Подхватили это сектанты презренные,которые за наркобарыг и у которых у самих Лукойл далеко не бедняжка и налево направо скупает неликвид за 15 лямов
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    Айболид
    1715973276
    Зря Алень старался , секта не оценит .
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    VPERDIV SPARTAK
    1715973634
    Будет факел в фнл теперь орать ересь свою
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    NewLife
    1715975320
    Такое объяснение возможно только с сильного бодуна. Бомбардир, не лучше бы спросить у болел, а не у бывшего депутата думы, неудавшегося тренера Аленя.
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    Алексей З
    1715976195
    Наверно лучше спросить у кричавших . Они выразили своё отношение к гостевой команде , вполне цензурными словами. Слово м..и..р запрещено , в..о..й..н..а запрещено , теперь и ПОЗОР запретим ? Что за идиотизм !!!
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    raritet
    1715977125
    Здесь Алейничев не смог правильно расставить акценты. В неторых наших командах, ну например, Краснодар , ровно столько же "гастарьайтеров
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